Оригинал или аналог: как не переплатить за запчасть

Александр Слепеньков рассказал, когда оригинал детали обязателен, а когда можно сэкономить

Каждый второй российский автовладелец в 2025 году сталкивался с поддельными запчастями. Для грузовых парков цена ошибки выше: одна вышедшая из строя деталь сцепления или КПП оборачивается простоем машины, срывом рейса и прямыми убытками.

Управляющий директор ООО «ЕвроГир» Александр Слепеньков на примере автокомпонентов для грузовиков объяснил, как отличить ответственного поставщика от перекупщика и когда аналог не уступает оригиналу.

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Так, граница между оригиналом и аналогом в грузовых трансмиссиях размыта. Большинство сцеплений для европейских грузовиков выпускают мировые бренды Sachs, Valeo и LuK. Купив сцепление под маркой MAN, вы найдете внутри корзину и диск Valeo с логотипом MAN. Похожая ситуация с коробками передач: деталь в упаковке Volvo может быть произведена на заводе совместного предприятия с китайским партнером. По данным аналитики, к началу 2026 года доля китайских компонентов на вторичном рынке достигла 40,9%, российских – 38,6%, европейских – около 2,6%. Контрафакт при этом занимает от 25 до 50% рынка.

Александр Слепеньков, управляющий директор ООО «ЕвроГир»:

– В нашей компании отбор производителей аналогов для сцепления и КПП занял несколько лет. Компания закупила продукцию большинства китайских брендов, которые производят сцепление и поставляют его на заводы-изготовители, и проверила ее на стендах.

Самые лучшие китайские производители сцепления по надежности уступали Sachs и Valeo минимум в два раза. После стендовых испытаний детали ставили на машины клиентов: собирали коробки передач полностью из новых неоригинальных запчастей разных производителей и отслеживали поведение в реальных условиях. Из нескольких десятков поставщиков для дальнейшей работы отобрали около десяти.

Процесс отбора шел по конкретным группам деталей. Для валов и шестерен нашли узкоспециализированного производителя, которому передали технические требования и получили продукцию под свой бренд. Подшипники заказали у фабрики, способной выдержать точность изготовления P6 и P5. Некоторые позиции продолжили упаковывать из оригинальных запасов – чтобы закрыть ассортимент полностью.

Основное отличие ответственного упаковщика от перекупщика – он знает завод-производитель, тестировал продукцию до продажи и дает гарантию, сопоставимую с оригинальной. Недобросовестные продавцы закладывают в цену сумму на возвраты, рассчитывая, что покупатель не сможет собрать документы или оплатить экспертизу.

Покупателю, увидевшему две детали под одним артикулом, стоит задать продавцу три вопроса: кто произвел деталь, какие испытания она прошла и как оформляется возврат. Если ответов нет – высок риск контрафакта.

Качественный аналог от ответственного упаковщика оправдан, если продавец называет завод, показывает тесты и дает гарантию. Контрафакт же обходится дороже всего, отмечает специалист.

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