В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Hyundai: актуальные цены

Новые кроссоверы Hyundai Santa Fe ввозят в Россию с ценами от 5,05 млн рублей

В Россию завезли на продажу несколько сотен новых семейных кроссоверов Hyundai Santa Fe пятого поколения. Официально эта модель продавалась у нас больше двадцати лет, и сейчас ее снова везут, а ценники разбросаны очень широко. Самый скромный ориентир, который удалось найти, – 5 050 000 рублей.

Hyundai Santa Fe

В Брянске на одной из крупнейших площадок объявлений такой кроссовер в топовой комплектации Calligraphy отдают за 5 050 000 рублей.

Привозят машины и с шестиместным салоном, и с семиместным – во втором случае на втором ряду стоит сплошной «диван» вместо «капитанских» кресел.

Немного дороже, за 5 099 000 рублей, аналогичный Santa Fe из наличия предлагают в Екатеринбурге и Нягани.

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В Москве и Подмосковье актуальные объявления показывают минимум 5 110 000-5 130 000 рублей. До 5 200 000 рублей новый кроссовер обойдется в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре.

Еще выше цены в Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Пензе, Липецке, Ярославле, Новосибирске, Чебоксарах, Кемерово, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Уфе и Магнитогорске.

За свои деньги в топовой версии Calligraphy покупатель получает черный салон с отделкой из натуральной кожи наппа, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, вентиляцию передних, обогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Дальше – электропривод крышки багажника с функцией автоматического открывания, контурная подсветка интерьера, цифровая панель приборов на экране диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона и премиальная акустика Harman/Kardon с 10 динамиками.

Интерьер Hyundai Santa Fe

И про безопасность не забыли: адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора и комплекс современных электронных систем активной и пассивной защиты.

Под капотом практически у всех таких машин – 2,0-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, который развивает 247 л. с. и 353 Нм крутящего момента. Трудится он в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, а привод всегда полный.

Разгон до сотни с таким силовым агрегатом занимает примерно 11,5 секунды, максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Ранее портал TopSpeed назвал кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения самым надежным корейским автомобилем. За надежность он получил 9 баллов из 10 возможных, за безопасность – 8 баллов из 10, а за соотношение цены и качества – 8,5 баллов из 10.

Про еще один кроссовер, который недавно добрался до России, «За рулем» уже рассказывал.

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