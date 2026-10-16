Эти опции помогут перепродать машину
Покупая машину, стоит заранее заложить в бюджет несколько опций: доукомплектовать автомобиль потом не выйдет, да и в цене он без них потеряет. Своим списком поделился Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика».
«Обычно доплачивают за комфорт, безопасность или за опции, которые сохраняют ликвидность при перепродаже», – пояснил эксперт. На верхнюю строчку он поставил адаптивный круиз-контроль. Штука эта особенно выручает на трассе и в долгих переездах: устаешь меньше, скоростной режим держится сам, а безопасность от этого только выигрывает.
Климат-контроль идет следом. От обычного кондиционера он отличается тем, что сам поддерживает выставленную температуру – причем отдельно для разных зон салона. Водителю не приходится то и дело крутить ручки, все его внимание остается на дороге.
За ликвидность отвечает и еще одна опция – камеры кругового обзора. Парковаться с ними проще, а шанс поймать царапину или устроить ДТП во время маневра заметно ниже. Сбрасывать со счетов и контроль слепых зон не стоит: система подскажет, что в соседней полосе уже едет машина, и удержит от рискованного перестроения.
Что до вторичного рынка России, здесь покупатели отдельно ценят «зимний пакет» – обогрев сидений, руля, лобового стекла и зеркал. В регионах с холодными зимами, как отметил Шапринский, такая опция пользуется особым спросом.
Ранее «За рулем» рассказал, от каких опций отказываются ради низкой цены.
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