АМБЕРАВТО снизил цены: подробности
Специалисты агентства « Автостат» прошлись по сайтам дистрибьюторов, официально представленных на российском авторынке, и зафиксировали перемены в прайсе: электрический седан А5 марки АМБЕРАВТО подешевел.
Разница – 50 тысяч рублей. В процентном выражении это 1,4%. На первый взгляд сумма не бог весть какая, зато тот, кто уже присматривается к этой модели, экономию в кошельке почувствует.
Как теперь выглядит ценник? В комплектации «Комфорт» электромобиль оценивается в 3 400 000 рублей, а версия Бизнес обойдется в 3 600 000 рублей.
Тут есть нюанс. Названные суммы – рекомендованные розничные, причем акции, специальные предложения и дополнительные опции в них не заложены.
«За рулем» уже рассказывал, что продажи автомобилей Zeekr увеличились в России на 83%.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube