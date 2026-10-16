АМБЕРАВТО снизил цены: подробности

«Автостат»: в России подешевел электромобиль АМБЕРАВТО А5

Специалисты агентства « Автостат» прошлись по сайтам дистрибьюторов, официально представленных на российском авторынке, и зафиксировали перемены в прайсе: электрический седан А5 марки АМБЕРАВТО подешевел.

Разница – 50 тысяч рублей. В процентном выражении это 1,4%. На первый взгляд сумма не бог весть какая, зато тот, кто уже присматривается к этой модели, экономию в кошельке почувствует.

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АмберАвто А5

Как теперь выглядит ценник? В комплектации «Комфорт» электромобиль оценивается в 3 400 000 рублей, а версия Бизнес обойдется в 3 600 000 рублей.

Тут есть нюанс. Названные суммы – рекомендованные розничные, причем акции, специальные предложения и дополнительные опции в них не заложены.

АмберАвто А5

«За рулем» уже рассказывал, что продажи автомобилей Zeekr увеличились в России на 83%.

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