В Белоруссии возобновились продажи седанов Belgee с механикой

В Белоруссии начались продажи седана Belgee S50 за 1,4 млн рублей

В Белоруссии опять можно купить седаны Belgee S50 в стартовой комплектации Comfort. Главная ее примета – механика там, где обычно ждешь автомат.

Цену журнал Motor определил в 1,4 млн российских рублей (в пересчете). Правда, есть нюанс: если сдать старую машину по трейд-ину, новая обойдется дешевле.

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Кому такой вариант интересен? Тем, кто любит три педали, но не готов мириться с аскетичным салоном и отсутствием базовых удобств. Comfort, по сути, как раз про это.

Что входит в комплектацию Comfort

Кондиционер здесь есть. Вдобавок заявлены подогрев передних сидений, обогревы наружных зеркал и заднего стекла, задние датчики парковки и мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем.

Дальше по списку – электрические стеклоподъемники всех дверей, электроусилитель руля и центральный подлокотник. Водительское кресло регулируется в шести направлениях, а руль – по высоте и вылету.

Из электронных помощников заявлены система курсовой устойчивости (ESC), контроль давления в шинах и иммобилайзер.

Belgee S50

Двигатель и коробка передач

Под капотом стоит атмосферный бензиновый агрегат объемом 1,5 литра. Отдача – 122 л.с.

В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Еще одна деталь, которая для трехпедальной машины особенно кстати, – функция помощи при старте на подъеме.

О том, какие опции автомобили теряют ради низкой цены, «За рулем» уже рассказывал.

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