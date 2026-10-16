Поддельные ГБЦ и коробки для Газелей сбывали под видом оригинальных

В Екатеринбурге поймали продавца контрафактных деталей и узлов ГАЗ и УМЗ

Сотрудники дирекции по защите ресурсов компании « СТТ» обнаружили недобросовестного продавца запчастей в Екатеринбурге – контрольная закупка выявила контрафакт.

«Продавец предлагал головки блока цилиндров для двигателей бренда УМЗ и коробки передач для автомобилей бренда ГАЗ, заявляя об их оригинальном происхождении. Однако исследования деталей показали, что продукция является контрафактной (...) Экспертиза подтвердила поддельность приобретенных и изъятых компонентов», – рассказывают в пресс-службе компании.

Напомним, «СТТ» является крупнейшим дистрибьютором техники Горьковского автозавода, в том числе ГАЗелей, на которых применяются моторы УМЗ. На указанной торговой точке – ИП Неупокоева А.О. на улице Вилонова – по судебному решению были изъяты 25 головок блока цилиндров УМЗ и пять коробок передач ГАЗ. Магазин не входил в фирменную сеть «СТТ».

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Суд признал продавца виновным по части 1 статьи 180 УК РФ и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей, а контрафакт постановили уничтожить. Имущество осужденного продолжает находится под арестом – для контроля исполнения. А юристы «СТТ» дополнительно направили в арбитражный суд иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков – сумма иска превышает 2 млн рублей.

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