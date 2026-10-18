Как будет выглядеть новый среднемоторный гиперкар Porsche? Подробности и фото

Porsche представила концепт Mission S: среднемоторный суперкар встанет выше 911

Porsche показала Mission S – концепт среднемоторного суперкара, которому в будущем прочат место выше семейства 911. Презентацию устроили на пирсе в Куинсе (Нью-Йорк), причем ровно там, где в 1953 году фотографировали культовый 550 Spyder.

На шоу-кар это мало похоже: немцы явно дают понять, что перед нами заявка на полноценную серийную модель, а не разовая дизайнерская фантазия. Хотя формально Mission S – именно дизайн-эксперимент.

В облике легко прочитать родословную. Круглые фары и вздутые передние крылья отсылают к 911-му, плоский нос – к гоночному GT1, а линия крыши, плавно уходящая к корме, – к 959-му.

Сзади видны четыре патрубка выпускной системы – значит, двигатель здесь точно не электрический. Еще одна деталь: открытый вентилятор охлаждения на задней «палубе», прямая отсылка к легендарному 917-му.

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Внутри большого экрана не нашлось. Вместо него – пять круглых приборов, аналоговая стрелка тахометра и физические кнопки. Посадка низкая, сиденья спортивные, мест всего два: все подчинено водителю.

Официально Porsche про двигатель, мощность и цену молчит. Зато слухи ходят упорные: поговаривают о новом оппозитном восьмицилиндровом агрегате с двумя турбинами и красной зоной на 8000 оборотах.

Инсайдеры называют 850 лошадиных сил, около 1000 Нм крутящего момента, 2,8 секунды до сотни и максималку за 330 км/ч. Правда, это неофициально – сама марка цифр не приводила.

Mission S вписывается в новую стратегию «Sportwagenschmiede '35»: продавать меньше машин, но дороже. Среднемоторная платформа, на которой построен концепт, в перспективе может лечь в основу целого семейства.

По сути, речь о возвращении в класс гиперкаров после 918 Spyder, выпускавшегося с 2013 по 2015 год. Серийная версия, по данным Auto Express, встанет выше 911-го – и по динамике, и по цене.

О том, как меняются современные спорткары, «За рулем» уже рассказывал на примере BMW M.

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