Официальный импорт потерял первенство: откуда теперь везут машины в Россию

Целиков: Параллельный импорт авто в Россию за 9 месяцев 2026 года вырос на 75%

Впервые за все время наблюдений альтернативные каналы обошли официальные по ввозу новых легковых машин в Россию. За девять месяцев 2026 года в страну приехало чуть более 300 тыс. автомобилей, и больше половины из них прошли не через структуры самих брендов.

Такие данные приводит директор « Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Пик, по его словам, пришелся на сентябрь: «В сентябре доля альтернативного импорта достигала максимального значения в 66%. В целом же за 9 месяцев этот показатель составил 51%».

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Перелом случился годом ранее. В 2025-м импорт рухнул более чем вдвое – с 925 до 396 тыс. машин, то есть на 57%. Три причины сработали разом: склады оказались забиты, продажи просели, а локальное производство стало активнее теснить иностранные марки.

Спустя год расклад поменялся. Первые два фактора сошли на нет, зато третий не просто сохранился, а усилился. К этому добавился и новый тренд – рост альтернативных поставок.

Цифры по каналам двинулись в противоположные стороны. Официальные за девять месяцев сократили ввоз на 3,4%, до 147,5 тыс. штук. Альтернативные, напротив, нарастили его на 75% – до 153,5 тыс. единиц.

Напрямую через «официалов» по-прежнему идут Geely, Changan, GAC, Tank, Hongqi и еще ряд брендов, ввозимых небольшими объемами. В сегменте альтернативных поставок наибольшим спросом пользуются Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW, Audi и многие другие марки.

О том, как китайский кроссовер переживает российские дороги, «За рулем» уже подробно рассказал.

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