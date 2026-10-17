12 500 км с китайским кроссовером: у него есть реальный плюс
Changan Uni-T, 1.5T (167 л. с.), Р7
- Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года
- Пробег на момент отчета – 12 500 км
В самый пик топливного кризиса пришлось съездить в Нижний Новгород. Не стоять в очередях помогло то, что Uni-T прекрасно переваривает 92‑й бензин, с которым особых проблем на тот момент не было.
Обратно ехали по «платке» М‑12 в самый час пик, вечером в воскресенье. Чтобы не тратить время на очереди на АЗС, двигался в относительно экономичном режиме 115–120 км/ч на «круизе». Дозаправки не потребовалось, средний расход по чекам вышел 7,4 л/100 км – это при том, что в машине было четыре человека. Реальный запас хода – почти 700 км. Отлично!
Правда, стала очень туго открываться пробка бензобака – приходится отворачивать двумя руками, даже если до этого ее не затягивать. Пока смазал уплотнение силиконовой смазкой, буду наблюдать.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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Подробный отчет по итогам первых 7000 км с Чанганом Uni-T читайте тут.
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