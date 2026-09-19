Популярный «китаец» из парка «За рулем»: «глюк» софта и важное предупреждение
Changan Uni-T, 1.5T (167 л. с.), Р7
- Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года
- Пробег на момент отчета – 12 000 км
Передние стеклоочистители кроссовера Changan Uni-T их нашего парка чудят: иногда не срабатывают при включении омывателя лобового стекла, как бы долго я ни держал рычаг нажатым. А после перезапуска двигателя начинают работать как надо. Похоже на «глюк» софта.
С задним дворником всё хорошо, и он радует огромной площадью очистки стекла. Но направление струи омывателя пришлось поправить: с завода она била в самый край зоны очистки. К счастью, форсунка – старомодная, с металлическим шариком с отверстием и прекрасно поддается регулировке булавкой.
Кстати, в Китае задний дворник для Uni-T – опция: будьте внимательны при покупке машины, ввезенной «параллельно».
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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