Популярный «китаец» из парка «За рулем»: «глюк» софта и важное предупреждение

Эксперт назвал отличие официальных и «параллельных» Changan Uni-T

Changan Uni-T, 1.5T (167 л. с.), Р7

Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года

Пробег на момент отчета – 12 000 км

Передние стеклоочистители кроссовера Changan Uni-T их нашего парка чудят: иногда не срабатывают при включении омывателя лобового стекла, как бы долго я ни держал рычаг нажатым. А после перезапуска двигателя начинают работать как надо. Похоже на «глюк» софта.

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С задним дворником всё хорошо, и он радует огромной площадью очистки стекла. Но направление струи омывателя пришлось поправить: с завода она била в самый край зоны очистки. К счастью, форсунка – старомодная, с металлическим шариком с отверстием и прекрасно поддается регулировке булавкой.

Кстати, в Китае задний дворник для Uni-T – опция: будьте внимательны при покупке машины, ввезенной «параллельно».

Форсунка Changan Uni-T прекрасно поддается регулировке булавкой.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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Ранее «За рулем» сравнил Москвич М70 российского производства и Changan Uni-T.