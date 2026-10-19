В России продают 18-летний Passat почти без пробега: сколько за него просят?

Volkswagen Passat 2008 года с пробегом 950 км продают в Москве за 2,1 млн рублей

На популярном классифайде появилось объявление о продаже Volkswagen Passat 2008 года. За почти два десятилетия седан проехал лишь 950 километров – даже для вторичного рынка такой лот выглядит необычно. Продавец оценил машину в 2 100 000 рублей.

Для сравнения: Lada Vesta SW Cross с 1,8-литровым двигателем стоит 2 067 000 рублей. Разница между «капсулой времени» и машиной из салона, по сути, минимальна.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Долгую сохранность объясняют условиями хранения. По словам продавца, Passat все время стоял в теплом проветриваемом помещении. Зимой автомобиль не выезжал, а в осадки его не использовали.

Кузов, как утверждается, сохранил заводское лакокрасочное покрытие без повреждений. В салоне до сих пор ощущается запах нового автомобиля – на это, судя по объявлению, и рассчитывает продавец.

Технически машина соответствует базовой версии. Под капотом стоит атмосферный 1,6-литровый двигатель MPI мощностью 102 л. с., работающий с механической коробкой передач.

В оснащение входят двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений. Также заявлены аудиосистема с Bluetooth и дисковые тормоза на всех колесах.

Перед публикацией объявления автомобиль прошел обслуживание – плановое или, скорее, внеплановое. Нынешний владелец «капсулы» заменил моторное масло и оригинальные фильтры.

С похожей ситуацией, когда вещь годами лежала в гараже, «За рулем» уже разбирался.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!