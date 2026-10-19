В России продают 18-летний Passat почти без пробега: сколько за него просят?
На популярном классифайде появилось объявление о продаже Volkswagen Passat 2008 года. За почти два десятилетия седан проехал лишь 950 километров – даже для вторичного рынка такой лот выглядит необычно. Продавец оценил машину в 2 100 000 рублей.
Для сравнения: Lada Vesta SW Cross с 1,8-литровым двигателем стоит 2 067 000 рублей. Разница между «капсулой времени» и машиной из салона, по сути, минимальна.
Долгую сохранность объясняют условиями хранения. По словам продавца, Passat все время стоял в теплом проветриваемом помещении. Зимой автомобиль не выезжал, а в осадки его не использовали.
Кузов, как утверждается, сохранил заводское лакокрасочное покрытие без повреждений. В салоне до сих пор ощущается запах нового автомобиля – на это, судя по объявлению, и рассчитывает продавец.
Технически машина соответствует базовой версии. Под капотом стоит атмосферный 1,6-литровый двигатель MPI мощностью 102 л. с., работающий с механической коробкой передач.
В оснащение входят двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений. Также заявлены аудиосистема с Bluetooth и дисковые тормоза на всех колесах.
Перед публикацией объявления автомобиль прошел обслуживание – плановое или, скорее, внеплановое. Нынешний владелец «капсулы» заменил моторное масло и оригинальные фильтры.
С похожей ситуацией, когда вещь годами лежала в гараже, «За рулем» уже разбирался.
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