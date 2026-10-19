Россияне охладели к новым люксовым автомобилям

«Автостат»: в сентябре продажи люксовых авто упали на 17,5% в России

Сентябрь 2026 года закрылся в России 52 проданными новыми автомобилями люксового сегмента. Если верить экспертам агентства « Автостат», то относительно того же месяца 2025-го это на 17,5% меньше. Восемь месяцев подряд – с самого начала года – рынок таких машин только прибавлял, а вот в сентябре впервые ушел в минус.

Расклад по брендам получился любопытным. Вперед вырвался Rolls-Royce – 19 машин. Почти догнал его Bentley с 18 единицами. А вот августовский победитель Lamborghini продал всего 7 автомобилей и откатился сразу на две позиции вниз. Замыкают список Ferrari (5 штук), Maserati (2) и Aston Martin (1).

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В модельном зачете за сентябрь первая строчка досталась Rolls-Royce Cullinan – 14 реализованных машин. Далее идут Bentley Bentayga (10) и Bentley Continental GT (6). Замкнули первую пятерку Lamborghini Urus и Ferrari Purosangue – 5 и 3 автомобиля соответственно.

Что до девяти месяцев 2026-го, то за январь-сентябрь покупатели получили 552 новых люксовых автомобиля. Прирост год к году скромный, но все же есть: плюс 8% к тому же периоду 2025 года.

О том, как приостановка господдержки может охладить спрос на авторынке, «За рулем» уже рассказывал.

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