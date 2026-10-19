Каким будет большой гиперкар Porsche

Марка Porsche показала концепт Mission S

Концепт Mission S – новый среднемоторный суперкар Porsche, который в линейке окажется выше семейства 911. Показ устроили на пирсе в Куинсе, что в Нью-Йорке.

Выбор локации неслучаен: именно в этом месте в 1953 году снимали культовый 550 Spyder. Такая параллель прозрачна.

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Немецкая марка дает понять, что перед нами не просто выставочный экспонат. По сути, это заявка на постоянную модель в линейке бренда.

Дизайн: отсылки к 911, GT1 и 959

Внешне Mission S – чистый дизайн-эксперимент, хотя воспринимается почти как серийная машина. Круглые фары и вздутые передние крылья напоминают о 911-м.

Плоский нос явно пришел от гоночного GT1, а крыша, плавно спускающаяся к корме, – от 959-го. Знакомые ноты собраны в новом порядке.

Сзади видны четыре патрубка выпускной системы – двигатель точно не электрический. Кстати, на задней «палубе» красуется открытый вентилятор охлаждения, прямая отсылка к легендарному 917-му.

Салон без экрана и слухи о моторе

Внутри большого экрана нет. Вместо него – пять круглых приборов, аналоговая стрелка тахометра и физические кнопки.

Посадка низкая, сиденья спортивные, компоновка двухместная. Все подчинено водителю.

О моторе, мощности и цене Porsche официально молчит. Зато слухи ходят упорные: поговаривают о новом оппозитном восьмицилиндровом двигателе с двумя турбинами, красная зона – 8000 оборотов.

Porsche Mission S

Инсайдеры называют 850 лошадиных сил, около 1000 Нм крутящего момента, разгон до сотни за 2,8 секунды и максималку за 330 км/ч. Правда, сама Porsche эти цифры не подтверждала.

Porsche Mission S

Стратегия бренда и место в линейке

Mission S – часть новой стратегии «Sportwagenschmiede '35». Продавать машин Porsche хочет меньше, но дороже.

Среднемоторная платформа, на которой построен концепт, в перспективе может лечь в основу целого семейства.

Фактически это возвращение в класс гиперкаров после 918 Spyder, выпускавшегося с 2013 по 2015 год. Серийная версия, по данным Auto Express, встанет выше 911-го – и по динамике, и по цене.

О еще одном необычном концепте – летающем автомобиле Tesla – «За рулем» уже рассказывал.

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