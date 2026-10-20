7 мест, роскошный салон: чем этот корейский минивэн цепляет покупателей

Минивэн Hyundai Staria из Кореи продают в России по цене от 6,39 млн рублей

В Россию снова привезли Hyundai Staria – семиместный минивэн, который официально продавался у нас с 2022 года. Машины идут напрямую из Кореи, а ценник стартует от 6,4 млн рублей.

Комплектация Inspiration: что входит

Минимальные 6 390 000 рублей – это цена уже привезенного, растаможенного и готового к регистрации автомобиля, который продается из наличия. Именно столько в Москве просят за новую Hyundai Staria 2026 года выпуска. По такой цене в столице выставлены как минимум два минивэна в богатой комплектации Inspiration.

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Электропривод сдвижных дверей и двери багажника, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, система кругового обзора, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, датчики давления в шинах, полностью светодиодная оптика, два люка с электроприводом и 18-дюймовые легкосплавные диски – все это в такой версии есть.

Hyundai Staria

На втором ряду стоят раздельные «капитанские» кресла с подставками для ног, электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Салон отделан натуральной кожей Nappa. Из удобств – беспроводная зарядка для смартфона, «электроручник» с функцией Auto Hold и двухканальный встроенный видеорегистратор с автономной батареей.

Перед водителем – цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, рядом мультимедийная система с тачскрином такого же размера и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. За звук отвечает премиальная акустика Bose с 12 динамиками.

Hyundai Staria

Гибрид и дизель: чем отличаются версии

Под капотом гибридной Staria – силовая установка типа «параллельный гибрид» (HEV). Она состоит из 180-сильного бензинового турбомотора объемом 1,6 литра и 73-сильного электродвигателя: суммарно получается 245 л. с. и 367 Нм крутящего момента. Коробка передач – шестиступенчатый автомат с интегрированным электромотором. Привод у такой машины только передний.

Дорогие модификации, которые стоят ориентировочно от 7 700 000 до 12 000 000 рублей, оснащены полным приводом и 177-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра. Этот мотор выдает до 431 Нм и сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом; до «сотни» такой минивэн разгоняется за 12,4-13,5 секунды.

Выходит, за стартовые 6,39 млн рублей предлагают всегда переднеприводный гибрид, а полный привод в гамме начинается примерно с 7,7 млн.

Цены по городам и где искать машину

География поставок широкая, а вот ценники разнятся. Минимум 6 600 000 рублей за имеющиеся в наличии минивэны просят в Казани и Самаре, от 6 650 000 рублей – в Чебоксарах и Санкт-Петербурге. В Омске – от 6 700 000 рублей, а в Ставрополе, Краснодаре и Улан-Удэ новые Staria продают уже от 7 000 000 рублей.

Купить машину из наличия можно еще в Ярославле, подмосковных Химках, Воронеже, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Волгограде и Набережных Челнах. Всего в продаже около 100 автомобилей, разбросанных по всей стране.

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