Полный привод и комфортный салон — добротный минивэн Hyundai уже в России

Семиместный Hyundai Staria 2026 года продают в России с ценой от 6,39 млн рублей

Hyundai Staria, знакомая российским покупателям по официальным продажам с 2022 года, снова доступна в России – на этот раз благодаря альтернативному импорту из Кореи. Минимальный ценник на семиместный минивэн стартует с 6,39 млн рублей.

За 6 390 000 рублей новый Hyundai Staria 2026 года выпуска можно купить в Москве. Речь о машине, которая уже прошла таможню и готова к постановке на учет. Продается она из наличия, причем в столице так оценили как минимум два минивэна в богатой комплектации Inspiration.

В Казани и Самаре аналогичные автомобили из наличия предлагают минимум за 6 600 000 рублей. В Чебоксарах и Санкт-Петербурге цены начинаются от 6 650 000 рублей, в Омске – от 6 700 000, а в Ставрополе, Краснодаре и Улан-Удэ – от 7 000 000 рублей.

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Купить новую Staria из наличия можно также в Ярославле, подмосковных Химках, Воронеже, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Волгограде и Набережных Челнах. Всего по стране, по данным источника, разбросано около 100 таких машин.

В исполнении Inspiration минивэн получает электропривод сдвижных дверей и двери багажника, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, систему кругового обзора и семь подушек безопасности. Сюда же входят адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, датчики давления в шинах, полностью светодиодная оптика, два люка с электроприводом и 18-дюймовые легкосплавные диски.

На втором ряду стоят раздельные «капитанские» кресла с подставками для ног, электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. В салоне используется натуральная кожа Nappa, есть беспроводная зарядка для смартфона и «электроручник» с функцией Auto Hold. Плюс двухканальный встроенный видеорегистратор с автономной батареей.

Перед водителем – цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма. Мультимедиа получила тачскрин такого же размера и поддержку Apple CarPlay/Android Auto, а за звук отвечает премиальная акустика Bose с 12 динамиками.

Гибрид и дизельные версии

Гибридная Staria построена на системе типа «параллельный гибрид» (HEV). В нее входят 180-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра и 73-сильный электродвигатель; суммарно они выдают 245 л. с. и 367 Нм крутящего момента.

Работает такая установка с 6-ступенчатым автоматом, в который интегрирован электромотор. Привод у гибрида только передний.

Самые дорогие версии модели, которые ориентировочно стоят от 7 700 000 до 12 000 000 рублей, оснащены полным приводом и 177-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра. Этот мотор выдает до 431 Нм и сочетается с классическим 8-ступенчатым автоматом; разгон до «сотни» занимает 12,4-13,5 секунды.

О другой новинке, которая недавно добралась до российского рынка, «За рулем» рассказывал.

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