С праздником, водители и автолюбители!

25 октября — День автомобилиста: поздравляем всех, кто за рулем

В последнее воскресенье октября в России традиционно отмечают День автомобилиста – праздник, который по праву считают своим и профессионалы, и те, кто просто не представляет жизни без машины.

В 2026 году этот праздник выпал на 25 октября. Дело в том, что у него нет фиксированной даты: еще указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года было установлено, что его отмечают в последнее воскресенье октября, поэтому каждый год он приходится на разные числа.

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История праздника началась 15 января 1976-го, когда в СССР учредили День работников автотранспорта – так были учтены пожелания советских шоферов. Спустя четыре года вышел новый указ, и праздник переименовали в День автомобилиста, назначив его на последний день четвертой недели октября.

В 1996-м к автомобилистам приравняли дорожников, а в 2000-м даты разнесли: День дорожника стал отмечаться в третье воскресенье октября, а День работников автомобильного транспорта – как и прежде, в последнее воскресенье октября. С 2012-го в этот день свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники городского пассажирского транспорта.

В этот день мы поздравляем, прежде всего, тех, чья профессия – водитель: дальнобойщиков, шоферов автобусов, троллейбусов, трамваев и такси. А также тех, кто отвечает за техобслуживание и производство транспортных средств: автослесарей, механиков, шиномонтажникоа, автомобильных электриков, работников автотранспортных предприятий, инженеров и дизайнеров.

И, разумеется, вас, дорогие наши автолюбители, тех, для кого машина – не просто средство передвижения, а нечто гораздо большее.

От души желаем всем, кто сегодня за рулем, легкой дороги, надежных транспортных средств и приветливых попутчиков.

Пусть каждый километр приносит радость, а нужный маршрут всегда ведет туда, где вас ждут и ценят.

С праздником!

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