Изменилась внешность и салон: новый Atlas для казахстанских водителей

Geely Atlas казахстанской сборки: четыре комплектации, турбомоторы, от ₽2 млн

В Казахстане показали Geely Atlas новой генерации – тот самый, что собирают на месте. Кроссовер перерисовали снаружи, перебрали салон и заметно расширили список оборудования. На выбор предложили четыре комплектации, передний или полный привод и два турбомотора: 1,5 и 2,0 литра.

Внешность, размеры и платформа

Облик подтянули к флагманскому Monjaro: вертикальная хромированная решетка радиатора, другой передний бампер, свежая световая графика. При этом архитектура осталась прежней – модульная CMA, которую Geely разрабатывала вместе с Volvo и на которой построен тот же Monjaro.

Габариты почти не тронули. Длина прибавила 36 мм и теперь равна 4706 мм; ширина – 1900 мм, колесная база – 2777 мм, высота – 1705 мм.

Палитра кузова включает четыре оттенка: белый, серебристый, черный и новый зеленый.

Geely Monjaro

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Салон, экраны и удаленное управление

Внутри перемен не меньше, чем снаружи. По центру передней панели – 15,4-дюймовый экран мультимедийной системы Flyme Auto с разрешением 2,5K, рядом цифровая панель приборов диагональю 10,2 дюйма.

Система дружит с Apple CarPlay и Android Auto, понимает голосовые команды и работает с навигацией «Яндекс Карты» – как в онлайне, так и в офлайне. На презентации отдельно подчеркнули поддержку казахского языка.

В зависимости от версии положены проекционный дисплей на 25,6 дюйма и аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, два из которых встроены прямо в подголовники передних кресел.

Geely Monjaro

Управлять машиной можно со смартфона, причем уже в базовой комплектации. Доступно 14 команд: запуск двигателя, климат, замки дверей, окна, багажник, обогрев руля и сидений.

Моторы, коробки передач и привод

Для казахстанского рынка предусмотрены две модификации. Стартовая – турбированный двигатель 1,5 литра на 174 л.с. и 290 Нм, в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний, до сотни – 9,5 секунды.

Полноприводному Atlas достался двухлитровый турбомотор на 245 л.с. и 380 Нм, 8-ступенчатый автомат Aisin и система полного привода BorgWarner. Такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды.

У полноприводных машин есть шесть режимов движения: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Интеллектуальный», «Снег» и «Бездорожье». Дорожный просвет – 211 мм.

Подготовка к казахстанской зиме

Кроссовер адаптировали к местным условиям эксплуатации. Аккумулятор поставили емче, отопитель получил дополнительные настройки для быстрого прогрева салона, а кузов и днище – усиленную антикоррозийную защиту.

В «зимний пакет» входят обогревы передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стекол, а также форсунок стеклоомывателя.

Geely Monjaro

Среди электронных помощников – адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов, ассистент движения по автомагистрали, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

В старших комплектациях добавляются мониторинг слепых зон, ассистент смены полосы, предупреждение об опасности при открывании дверей и система контроля поперечного движения сзади.

Geely Monjaro

Цены и комплектации

На старте продаж доступны четыре исполнения. Базовая переднеприводная Premium с мотором 1.5T на 174 л.с. и 7-ступенчатым роботом стоит 10 990 000 тенге – примерно 2,02 млн российских рублей.

Полноприводные Atlas с двухлитровым турбомотором на 245 л.с. и автоматом Aisin предложены в трех вариантах: Premium за 12 890 000 тенге, Flagship за 13 490 000 и Exclusive за 13 790 000. В пересчете на рубли выходит 2,37, 2,48 и 2,54 млн соответственно; силовая установка у всех трех одинаковая.

В Premium уже есть 19-дюймовые колесные диски, подогрев передних и задних сидений и электропривод двери багажника.

Flagship добавляет панорамную крышу, вентиляцию передних кресел, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, память положения водительского сиденья и аудиосистему Flyme Sound с 16 динамиками.

Geely Monjaro

Топовая Exclusive выделяется двухцветной окраской кузова с черными элементами отделки, 20-дюймовыми дисками и оригинальным оформлением светодиодных ходовых огней.

Гарантия на кроссовер – шесть лет или 180 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. В России этот автомобиль представлен как Volga K40.

О полноприводной новинке Geely для российского рынка «За рулем» уже рассказывал.

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