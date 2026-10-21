Мировые бренды все активнее внедряют ИИ: какие должности под угрозой

Мировые автобренды стали активно передавать работу людей ИИ

Искусственный интеллект перестал быть диковинкой в автомобильной отрасли. Нейросети ныне участвуют в создании дизайна, контролируют качество сборки и управляют производственными процессами. Autonews.ru разобрался, как глобальные марки применяют новые технологии и что при этом будет с реальными сотрудниками.

Вопрос, по сути, упирается в одно: где заканчивается помощь машины и начинается замена человека. Ответ у каждого концерна свой.

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Skoda: ИИ и будущее дизайнеров

Руководитель отдела дизайна экстерьера Skoda Карл Нойхольд уверен: развитие искусственного интеллекта обернется сокращением автомобильных дизайнеров. Сам он активно пользуется ИИ и признается, что ошеломлен его возможностями. За считаные секунды нейросеть выдает несколько вариантов облика машины – на подготовку такого количества вручную у сотрудника ушло бы куда больше времени.

«Я потрясен тем, насколько он хорош», – признался дизайнер.

Тяжелее всего в этой ситуации придется молодым специалистам, которые только набирают опыт, добавил Нойхольд.

Audi и Volkswagen: ИИ на конвейере

Задачи по контролю качества Audi передала искусственному интеллекту. На заводе в Неккарзульме действует система Weld Splatter Detection (WSD): она находит недочеты, возникшие при сварке кузова, и показывает участки, которые нужно обработать. Прежде такие дефекты сотрудники искали и удаляли сами, а после модернизации комплекса шлифовку выполняет роботизированная рука.

Проверяют сварные соединения здесь тоже с помощью ИИ. На предприятии в Неккарзульме система анализирует порядка 1,5 млн сварных точек на 300 автомобилях за смену, тогда как раньше сотрудники контролировали качество выборочно, используя ультразвуковое оборудование. Всего у Audi больше 100 проектов с применением ИИ.

В свою очередь Volkswagen Group (VW) намерена вложить до €1 млрд в развитие искусственного интеллекта к 2030 году. Нейросети задействуют в разработке, испытаниях и производстве машин. В частности, концерн рассчитывает примерно на четверть сократить цикл создания новых моделей – до 36 месяцев или менее.

«Искусственный интеллект – наш ключ к повышению скорости, качества и конкурентоспособности. Наша цель: ни один процесс не должен обходиться без ИИ», – заявил член правления VW Хауке Старс.

BMW: роботы забирают тяжелую работу

План реструктуризации BMW тоже отводит искусственному интеллекту ключевую роль. Нейросети должны стать главным инструментом оптимизации процессов и ускорения решений внутри компании.

«В перспективе искусственный интеллект будет последовательно внедряться во все основные бизнес-процессы: от разработки и закупок до производства, продаж и маркетинга, а также послепродажного обслуживания», – заявили в BMW.

На заводах концерн уже начал применять роботов с ИИ. В 2025 году на предприятии в Спартанберге (США) испытали человекоподобного Figure 02: машина работала с металлическими деталями кузова – извлекала их и устанавливала в нужное положение перед сваркой. За десять месяцев робот переместил свыше 90 тыс. деталей, отработал около 1250 часов и поучаствовал в выпуске более 30 тыс. кроссоверов BMW X3.

Главная задача таких машин, подчеркивают в компании, – избавить живых сотрудников от монотонных и физически тяжелых операций.

Renault: меньше рутинных проверок

Как и Audi, Renault применяет ИИ для проверки качества автомобилей на заводах. Нейросети выявляют дефекты окраски, отклонения в геометрии кузова и другие нарушения, которые человеку заметить непросто.

Раньше, пояснили в Renault, сотрудники тратили около 80% рабочего времени на поиск дефектов и лишь 20% – на их устранение. Автоматизация проверок поменяла расклад: основное время специалисты теперь могут отдавать исправлению найденных недостатков.

Параллельно французский концерн готовится шире использовать человекоподобных роботов. Вместе с компанией Wandercraft был создан робот Calvin – он переносит тяжелые детали и подстраивается под разные производственные задачи.

По планам Renault, к концу 2026 года на предприятиях появится около десяти таких «сотрудников», а к концу 2027-го – 350. Работать они будут на заводах во Франции и Испании.

Hyundai: человекоподобный Atlas

Масштабную программу внедрения ИИ в производство запустил и Hyundai. Вместе со своей дочерней компанией Boston Dynamics корейский концерн разрабатывает человекоподобного робота Atlas для выполнения различных операций.

Машина умеет передвигаться по заводу, взаимодействовать с предметами и осваивать новые задачи благодаря ИИ. Поднимает Atlas грузы массой до 50 кг.

На заводах робота начнут использовать в 2028 году, сообщили в Hyundai. Сначала ему поручат раскладывать автомобильные компоненты в нужной для сборки последовательности. К 2030 году список задач расширят: устройства возьмут на себя тяжелые и потенциально опасные для людей операции.

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