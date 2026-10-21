КАМАЗ планирует выпустить 38-40 тыс. автомобилей до конца года
В текущем году КАМАЗ намерен собрать порядка 38-40 тысяч автомобилей. Цифру озвучил генеральный директор завода Сергей Когогин, пишут «Вести».
Основной упор, по его словам, сделан на машины поколения К5. Еще одно направление – совместная работа с заводами-партнерами: за год было размещено и сертифицировано 82 образца спецтехники на шасси КАМАЗ.
Всего за время работы предприятие выпустило почти 2,6 млн автомобилей. Сейчас с конвейера сходит 450 различных моделей. Производство автомобилей автозавод ведет с 16 февраля 1976 года.
О том, как в России перезапускают простаивающие автозаводы, «За рулем» уже рассказывал.
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