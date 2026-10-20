Представлен крутой электрический вездеход всего за 230 тысяч рублей: подробности

Greenworks представила электрический карт GK52400 с ценой от 229 990 рублей

Двухместный карт для бездорожья GK52400 пополнил линейку электрической техники Greenworks. Аппарат рассчитан на подростков и на поездки по пересеченной местности, а не по ровному асфальту.

Ходовая часть и шасси

Рама здесь с независимой подвеской спереди и сзади – как раз для того, чтобы не трясло на неровностях. Колеса широкие, диаметром 16 дюймов, тоже с прицелом на бездорожье.

Габариты – 1740×1120×1190 мм, снаряженная масса – 128 кг, а максимальная допустимая нагрузка – 125 кг. Вдвоем прокатиться можно, хотя перегружать машину все же не стоит.

Замедляется карт задним гидравлическим тормозом, который обещает быстрое и безопасное торможение. Сзади на раме предусмотрена багажная полка – под небольшие грузы.

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Режимы движения и управление

Силовая установка заднеприводная, с двумя электромоторами, по одному на каждое заднее колесо. Каждый двигатель выдает до 2,4 кВт (≈ 3,3 л.с.), номинальная мощность – 1,5 кВт (≈ 2 л.с.), а суммарная отдача всей установки доходит до 6,5 л.с.

Питание идет от двух аккумуляторов линейки Greenworks 82 В. В этой линейке, между прочим, больше 40 единиц техники бренда, так что батареи найдут применение и в другом инструменте.

Динамика переключается между двумя режимами: ECO (до 24 км/ч) бережет энергию, Sport (до 40 км/ч) дает максимум возможного. Заявленный запас хода на одном заряде – 32 км.

Направление движения – вперед, назад или нейтраль – выбирается одной клавишей, а силовая установка запускается без ключа.

Электроника и оснащение

На борту установлен LED-дисплей: он показывает скорость, пробег и уровень заряда аккумуляторных батарей.

Смартфон подключается по Bluetooth, а параметры техники настраиваются через приложение SMARTg Home.

Для движения в темноте предусмотрены яркая LED-фара головного света и задние фонари.

Характеристики, комплектация и цена

Основные параметры модели производитель свел в такую сводку:

Наименование: GK52400;

Артикул: GK52400A1;

Тип: двухместный подростковый карт для бездорожья;

Напряжение платформы: 82 В;

Количество моторов: 2, по одному на каждое заднее колесо;

Максимальная / номинальная мощность: 2,4 / 1,5 кВт;

Максимальная скорость Sport / ECO: 40 / 24 км/ч;

Максимальный пробег: 32 км;

Максимальная нагрузка: 125 кг;

Размер продукта: 1740 × 1120 × 1190 мм;

Вес изделия: 128 кг;

Подвеска: независимая, передняя и задняя;

Тормозная система: задний гидравлический тормоз;

Колеса: 16 дюймов.

Аккумуляторы и зарядное устройство в базовую комплектацию не входят – их покупают отдельно. Чтобы получить заявленные характеристики, рекомендуются две батареи Greenworks G82B8 (82 В, 8 Ач, артикул 2951407) и зарядное устройство Greenworks G82C2 (82 В, 8 А, артикул 2939007).

Сам карт Greenworks GK52400 (артикул GK52400A1) уже поступил в продажу по цене от 229 990 рублей.

О том, какие электромобили и гибриды россияне чаще всего выбирают на вторичном рынке, «За рулем» рассказывал.

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