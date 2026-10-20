Представлен крутой электрический вездеход всего за 230 тысяч рублей: подробности
Двухместный карт для бездорожья GK52400 пополнил линейку электрической техники Greenworks. Аппарат рассчитан на подростков и на поездки по пересеченной местности, а не по ровному асфальту.
Ходовая часть и шасси
Рама здесь с независимой подвеской спереди и сзади – как раз для того, чтобы не трясло на неровностях. Колеса широкие, диаметром 16 дюймов, тоже с прицелом на бездорожье.
Габариты – 1740×1120×1190 мм, снаряженная масса – 128 кг, а максимальная допустимая нагрузка – 125 кг. Вдвоем прокатиться можно, хотя перегружать машину все же не стоит.
Замедляется карт задним гидравлическим тормозом, который обещает быстрое и безопасное торможение. Сзади на раме предусмотрена багажная полка – под небольшие грузы.
Режимы движения и управление
Силовая установка заднеприводная, с двумя электромоторами, по одному на каждое заднее колесо. Каждый двигатель выдает до 2,4 кВт (≈ 3,3 л.с.), номинальная мощность – 1,5 кВт (≈ 2 л.с.), а суммарная отдача всей установки доходит до 6,5 л.с.
Питание идет от двух аккумуляторов линейки Greenworks 82 В. В этой линейке, между прочим, больше 40 единиц техники бренда, так что батареи найдут применение и в другом инструменте.
Динамика переключается между двумя режимами: ECO (до 24 км/ч) бережет энергию, Sport (до 40 км/ч) дает максимум возможного. Заявленный запас хода на одном заряде – 32 км.
Направление движения – вперед, назад или нейтраль – выбирается одной клавишей, а силовая установка запускается без ключа.
Электроника и оснащение
На борту установлен LED-дисплей: он показывает скорость, пробег и уровень заряда аккумуляторных батарей.
Смартфон подключается по Bluetooth, а параметры техники настраиваются через приложение SMARTg Home.
Для движения в темноте предусмотрены яркая LED-фара головного света и задние фонари.
Характеристики, комплектация и цена
Основные параметры модели производитель свел в такую сводку:
- Наименование: GK52400;
- Артикул: GK52400A1;
- Тип: двухместный подростковый карт для бездорожья;
- Напряжение платформы: 82 В;
- Количество моторов: 2, по одному на каждое заднее колесо;
- Максимальная / номинальная мощность: 2,4 / 1,5 кВт;
- Максимальная скорость Sport / ECO: 40 / 24 км/ч;
- Максимальный пробег: 32 км;
- Максимальная нагрузка: 125 кг;
- Размер продукта: 1740 × 1120 × 1190 мм;
- Вес изделия: 128 кг;
- Подвеска: независимая, передняя и задняя;
- Тормозная система: задний гидравлический тормоз;
- Колеса: 16 дюймов.
Аккумуляторы и зарядное устройство в базовую комплектацию не входят – их покупают отдельно. Чтобы получить заявленные характеристики, рекомендуются две батареи Greenworks G82B8 (82 В, 8 Ач, артикул 2951407) и зарядное устройство Greenworks G82C2 (82 В, 8 А, артикул 2939007).
Сам карт Greenworks GK52400 (артикул GK52400A1) уже поступил в продажу по цене от 229 990 рублей.
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