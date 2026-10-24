Мустанг превратили в суперкар — таких будет всего 50

Тюнинг-ателье RTR показало компрессорный Ford Mustang Spec 5 на 870 л.с.

Американская тюнинговая компания RTR представила новую экстремальную версию Ford Mustang.

Проект получил название Ford Mustang Spec 5, и его «сердцем» стал 5-литровый компрессорный V8, отдачу которого довели до 870 л.с. Для сравнения, у заводского Mustang GTD, фактически суперкара в теле маслкара, мощность наддувного 5.2 V8 составляет 826 л.с. Как и у GTD, у Spec 5 все остальное тоже под стать двигателю: фирменная оптика, расширенная колея, агрессивный карбоновый обвес.

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А вот по цене разница существенная: если официальный Mustang GTD стоит в США от 325 тысяч долларов, то «независимый» Mustang Spec 5 – от 160 тысяч (примерно 13,3 млн рублей). Причем Mustang GTD хоть и выпускается ограниченными тиражами, но тысячами штук, а Spec 5 компания RTR сделает всего 50 экземпляров...