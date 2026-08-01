На рынок выйдет наследник смелого концепта из 90-х с очень мощным мотором

Stellantis подтвердил разработку Dodge Copperhead с двигателем мощностью 900 сил

Еще весной появились первые утечки, а теперь франко-итальянский концерн сам расставил все точки: новый Dodge Copperhead действительно находится в разработке. Причем трудиться над машиной доверили легендарному подразделению STR, которое годами не радовало поклонников свежими проектами. Так что интриги – хоть отбавляй.

Новый Dodge Copperhead, показанный на Дне инвестора Stellantis

Если вы помните концепт Copperhead из девяностых, забудьте о нем. Представленная сейчас американская модель не имеет с той давней задумкой ровным счетом ничего общего. Инженеры сосредоточились на снижении снаряженной массы и резвом ускорении. На деле все это обещает превзойти характеристики актуального Charger за счет навороченных технологий. Прямой конкурентной целью, судя по всему, станут самые хардкорные версии спорткаров от Ford и Chevrolet.

Концепт Dodge Copperhead, представленный в 1997 году

Прототип мелькнул в рамках закрытой презентации для инвесторов несколько месяцев назад. Внешне новинка очень сильно смахивает на текущий Charger, правда, глава Stellantis отдельно подчеркнул: родственных связей между ними ноль. Более того, все решения, опробованные на этом масл-каре, позже перекочуют на другие модели концерна. Вполне вероятно, что именно «американец» станет технологическим донором для следующих поколений Maserati GranTurismo и Alfa Romeo Giorgio.

Dodge Charger Daytona

Какие именно внешние фишки получит автомобиль, пока можно лишь строить догадки. Однако агрессивный обвес с растянутым передним сплиттером и массивным задним спойлером угадываются почти безошибочно. А вот подтвержденный бензиновый двигатель под капотом – факт конкретный. Хотя какой именно агрегат пропишется в моторном отсеке, официально не раскрывают. Ходят слухи про 6,2-литровый Hemi-V8, знакомый по пикапу RAM 1500. На текущий момент с него снимают до 777 лошадиных сил.

Зато аппетиты инженеров могут простираться куда дальше. Поговаривают о форсировке вплоть до 900 «коней», что уже тянет на полноценную заявку на лидерство. При таких цифрах новинка сможет пободаться с 795-сильным Ford Mustang Dark Horse SC на равных. И даже превзойти его, если цифры не подведут.

О еще одном интересном техническом решении — новой коробке передач ZF — «За рулем» недавно рассказывал.

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