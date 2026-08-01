ZF представила коробку передач, которая уменьшит расход топлива на 73%

ZF создала гибридную коробку передач для тяжелых грузовиков

Гибрид для фур, который действительно быстро отбивает вложения – это теперь ZF TraXon 2 Hybrid. Немецкие инженеры из Фридрихсхафена приготовили штуку, способную заметно сдвинуть дело с электрификацией большегрузов. Широкой публике новинку презентуют уже совсем скоро, в сентябре, на ганноверской выставке IAA Transportation 2026.

Сердцем системы выступает хорошо знакомая автоматизированная коробка передач TraXon 2. К ней добавили синхронный электродвигатель на постоянных магнитах, разместив его между сцеплением и роботизированной частью. С узлом ДВС он связан через планетарную передачу. Пиковая отдача мотора достигает 225 кВт, хотя номинально он рассчитан на 190 кВт. Дополняет картину литий-ионный аккумулятор, доступный в двух вариантах емкости – либо 100, либо 220 кВт·ч.

Что это дает в деньгах? По расчетам производителя, обычный гибрид без розетки сократит расход топлива на 9% в дальних рейсах, а в городе – уже на все 14%. Если же говорить о подзаряжаемой версии PHEV, цифры куда внушительнее. На трассе можно рассчитывать на экономию до 40%, а при развозной работе, с частыми остановками и разгонами, показатель и вовсе подскакивает до 73%. Правда, многое тут зависит от того, какой выбран аккумулятор, насколько загружена машина и где она ездит.

Конечно, за удовольствие придется заплатить: по сравнению с обычным дизельным тягачом гибридный привод потянет примерно на четверть дороже. Но есть нюанс. С учетом сэкономленной солярки и вероятных государственных субсидий вся эта техника должна окупиться за два года – согласитесь, для коммерческого транспорта расклад интересный.

Ранее «За рулем» уже сравнивал российский и немецкий грузовики.

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