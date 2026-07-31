Тактические тяжеловесы КАМАЗ и МАN: чем российский четырехосный грузовик превосходит немецкий

«За рулем» сравнил внедорожные шасси 8х8 КАМАЗ-6560 и МАN HX2

Не секрет, что практически любое грузовое производство способно выпускать продукцию двойного назначения. Например, колесят и сейчас по нашим магистралям седельные тягачи из Германии. И среди них даже экземпляры, относительно недавно собранные подразделением MAN Truck & Bus Production Rus в Санкт-Петербурге.

Ездит продукция компании из Баварии и в зоне специальной военной операции, обеспечивая логистику войскам противника. Хитрость в том, что нынче гражданские грузовики MAN маскируются под абсолютно мирные, белые и пушистые. А вот вся продукция в зеленом камуфляже прикрыта зонтиком совместного предприятия Rheinmetall MAN military vehicles. Причем в ее основе обычный коммерческий транспорт с небольшими переделками и военной кабиной.

Многими армиями мира востребованы полноприводные четырехосные грузовики большой грузоподъемности. В широкой гамме тактических грузовиков MAN HX/HX2 такие модели имеются как для бундесвера, так и на экспорт.

Тактический грузовик Rheinmetall MAN НХ2 8х8. Слева версия с бронированной кабиной, справа – с небронированной.

На базе этих тяжелых шасси повышенной проходимости делают машины со сменными погрузочными системами (для контейнеров ISO), эвакуаторы, цистерны, мостоукладчики, экскаваторы, краны, буксировщики тралов для перевозки бронетехники, артиллерийские системы, носители радаров, ракетных установок, систем ПВО.

В основе шасси HX2 8х8 лестничная рама. Двигатели 6-цилиндровые рядные дизели МАN D-2026 или D-2676 рабочим объемом 10,5 или 12,4 литра. Коробки передач полностью автоматические 7-ступенчатые ZF EcoLife или 12-ступенчатые автоматизированные АМТ ZF TraXon 12F. Раздаточные коробки двухступенчатые с нейтралью и отключаемым передним приводом (опционно). В трансмиссии применяются колесные редукторы. Есть межосевые и межколесные блокировки. Подвески рессорные с гидравлическими амортизаторами.

MAN НХ2 армии бундесвера со съемным кузовом для перевозки грузов.

Основные характеристики MAN HX2 8x8 в небронированной версии с системой автоматической погрузки/разгрузки контейнеров

Габариты (длина, ширина, высота): 10900х2500х3500 мм. База 7175 мм.

Допустимая полная масса: 36 тонн.

Снаряженная масса: 20,3 тонны.

Грузоподъемность: 15,7 тонн.

Число мест: 3.

Мощность двигателя: 440 л.с.

Максимальная скорость: 90 (100 опция) км/ч.

Версия с бронированной кабиной (возможна модульная или интегрированная защита), подготовленной для монтажа дистанционно управляемого модуля вооружения и установок для пуска дымовых гранат, отличается чуть меньшей базой, допустимой полной массой до 41 тонны, снаряженной массой до 21 тонны и двигателем мощностью 540 л.с. Реальная грузоподъемность конкретной машины зависит от уровня бронирования, оснащения и вооружения.

Шасси НХ2 с бронированной кабиной, дистанционно управляемым пулеметным модулем на крыше и системой постановки дымовых завес.

В нашей армии тоже есть подобный четырехосный исполин вагонной компоновки КАМАЗ-6560. Он может выполнять разные задачи, при том, что исходно спроектирован как носитель зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства Панцирь-С.

КАМАЗ-6560 с системой ПВО Панцирь-С.

Для сравнения, по грузоподъемности он больше чем в два раза превосходит четырехосный военный КАМАЗ-6350 семейства Мустанг-М. Автомобиль оснащают дизельной V-образной «восьмеркой╗ КАМАЗ-740 рабочим объемом 11,8 литра. Коробка передач механическая 16-ступенчатая, раздаточная коробка двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом. Есть и межколесные блокировки. Подвеска рессорная с гидравлическими амортизаторами.

КАМАЗ-6560 в варианте носитель военного оборудования. Кабина оснащена пулестойкими стеклами.

Основные характеристики КАМАЗ-6560 8х8 в версии бортовой грузовик

Габариты: 10300х2550х3770 мм. База 7140 мм.

Дорожный просвет: 400 мм.

Допустимая полная масса: 35 тонн.

Снаряженная масса: 14,2 тонны.

Грузоподъемность: 20,8 тонны.

Число мест: 3.

Мощность двигателя: 400 л.с.

Максимальная скорость: 90 км/ч.

Шасси для монтажа оборудования или вооружения имеет большую длину и базу. Его допустимая полная масса – 38 тонн, снаряженная масса – 14,4 тонны, грузоподъемность – 23,6 тонны.

Разумеется, военные КАМАЗы-6560 оснащаются кабинами с противопульным бронированием.

Панцирь-С в профиль. С этого ракурса становятся понятны исполинские размеры одинадцатиметрового колесного шасси КАМАЗ. Кабина и боевое отделение операторов комплекса ПВО бронированы.

На первый взгляд, между немецкой и российской машинами намечается паритет. Значит, как минимум не отстаем. Но если начинать вникать в мелочи, то и опережаем.

Более простая конструкция и лучшая ремонтопригодность – наш вечный козырь. А еще максимальная глубина преодолеваемого брода у MAN HX2 составляет 1,5 метра, у КАМАЗа – 1,8 метра. Выше у нашего шасси и грузоподъемность. И это на фоне меньшей снаряженной массы!

Вот тут и кроется застарелый недостаток немецкой военной техники – она традиционно перетяжелена. Это в равной степени касается и танков, и внедорожников Гелендваген, и грузовиков семейства MAN HX2. И что бы ни говорили парадные цифры заводских спецификаций, в реальной войсковой эксплуатации избыточный вес приведет к худшей, чем у российской техники, проходимости и меньшему запасу хода (или существенно большему запасу топлива на борту).

Для тех, кому интересна спецтехника, «За рулем» ранее рассказывал о машине, заменяющей целый автопарк.