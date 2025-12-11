Швейцарский нож на колесах — одна машина взамен бригады дворников и парка техники

Эта техника готова свернуть горы и выполнить деликатную работу. Показываем на реальных примерах, на что способна подметально-вакуумная машина ВКМ 1500

Какой должна быть идеальная машина для уборки прилегающих к заводам территорий, парков, санаториев и отелей, дворов жилых комплексов и коттеджных поселков? Мощной, малогабаритной, легко маневрирующей на узких дорожках, в тесных проездах и даже при необходимости внутри производственных помещений, куда крупной технике въезд заказан.

А еще обязательно – универсальной и всесезонной. Чтобы летом машина превращалась в мощный пылесос, мыла дороги и тротуары, косила траву. Зимой сгребала сугробы, убирала снежные завалы, рассыпала противогололедные реагенты. И, соответственно, заменяла собой сразу несколько узкоспециализированных машин.

По сути, требуется швейцарский нож на колесах. Компактный, простой в использовании, эффективно справляющийся с любыми задачами.

Подметально-вакуумная машина ВКМ 1500 точно попадает под все эти критерии. Ее выпускает компания «Меркатор Холдинг» – производитель дорожно-коммунальной спецтехники с 25-летним стажем. За три года работы эта модель доказала на деле свою практичность и универсальность. Желаете посмотреть, что она может – вот несколько реальных примеров ее применения.

Подметально-вакуумная машина ВКМ 1500.

Производство: чистая территория без головной боли

Пару лет назад на московском «Заводе деревоизделий» отказались от услуг дворников. Их обязанности взяла на себя ВКМ 1500. И с первых дней стало понятно, что с уборкой территории она справляется быстрее и качественнее, чем даже полтора десятка человек. К тому же отпала необходимость в организации и контроле этой команды дворников, что позволило избавиться от повседневной головной боли.

Одному человеку – оператору ВКМ 1500 – хватает пары часов утром, чтобы привести в порядок все уличные площадки. И еще меньше времени, чтобы убрать пыль и прочий мусор из производственных помещений. Компактность и маневренность позволяют машине залезать почти во все углы, куда другая техника – например, трактор, – не подберется.

Универсальность машины обусловлена не только размерами и особенностями конструкции. За полчаса щетки с всасывающей шахтой можно поменять на отвал для уборки снега. Раньше ворота и стены производственных помещений мыли вручную, теперь используют мойку высокого давления. А с помощью всасывающего рукава намного удобнее убирать мусор из всех углов.

Выносной всасывающий рукав поможет собрать мусор и листву в труднодоступных местах.

За время работы машина себя уже окупила. Даже с учетом затрат на топливо (экономичный дизельный двигатель Perkins потребляет всего 5-6 литров «солярки» в час) и обслуживание она обходится дешевле, чем бригада дворников и привычный трактор.

Отели и санатории: рельеф и крутые повороты – не проблема

Другой пример эффективного применения подметально-вакуумной машины ВКМ 1500 – работа в Центре знаний «Машук» в Ставропольском крае. Территория центра достаточно большая и по расположению объектов напоминает гостиничный или туристический комплекс. Здесь находятся жилые помещения, образовательные кампусы, спортивные объекты, а между ними – уличные зоны, парковые пространства и дорожки со сложной геометрией и рельефом.

Местность холмистая, дорожки узкие и петляющие – всё тот же трактор крайне неповоротлив для такой уборки. После него дочищать территорию приходится дворникам. А ВКМ 1500 ловко маневрирует по сложной траектории и справляется с задачей уборки в одиночку. Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает движение передних и задних колес по одной колее, поэтому машина легко вписывается в любые повороты и разворачивается в ограниченном пространстве. Благодаря полному приводу можно подняться на склон даже по обледеневшей дороге, не опасаясь забуксовать.

ВКМ 1500 на работе в Центре знаний «Машук» в Ставропольском крае.

В предгорье Кавказа климат сложный. Зимой за пару часов может насыпать большие сугробы, поэтому дорожки нужно быстро очистить от снега. Классическая схема «трактор + мини-погрузчик» показывает себя неэффективно: у трактора слишком крупные габариты и ограниченный функционал, мини-погрузчик вроде юркий, но его возможности еще более ограничены. Компактная и высокомобильная ВКМ 1500, оборудованная отвалом, легко сдвигает даже плотный снег. А высокие сугробы она готова отбрасывать в сторону от дороги на три метра с помощью шнекоротора.

Для образовательного центра «Машук», а также туристических и гостиничных комплексов также крайне важно, чтобы уборка не нарушала гармонию с природой и не мешала своим видом и шумом гостям. Трактор этим похвастать не может. В отличие от ВКМ 1500, которая и красивая, и тихая.

Городские улицы: работает четко, дружит с пешеходами

ВКМ 1500 хорошо зарекомендовала себя и при уборке городов. И не только из-за маневренности, многофункциональности и экономической выгоды. Показательный пример – знаменитый город Мирный в Якутии.

Как уже было многократно сказано, эта машина компактнее трактора, поэтому при встрече с ней пешеходам нужно лишь подвинуться, а не сходить на газон или проезжую часть. Повышается не только безопасность, но и меняется отношение людей к уборке улиц – ВКМ 1500 воспринимают как дружелюбного встречного, а не как опасный и раздражающий фактор.

ВКМ 1500 при уборке тротуаров и проезжих частей не цепляет бордюры и газоны – и поэтому не разрушает их.

Что важно: по сравнению с мини-погрузчиком она намного бережнее чистит не только асфальтовое покрытие, но и более «нежную» плитку.

ВКМ 1500 комплектуют отвалами и щетками для уборки снега.

Мирный – это северный город. Прекрасное место для климатических испытаний ВКМ 1500. Машина тут эффективно трудится при низких температурах. Особое внимание уделено комфорту и безопасности оператора: кабина оснащена системой обогрева и кондиционирования, камерами заднего и переднего вида, в ней достаточно места для двух человек.

Уборка без границ

Это истории из обыденной эксплуатации ВКМ 1500, которые подтверждают: «Меркатор Холдинг» продает не просто технику, а готовые рабочие решения.

ВКМ 1500 часто встречаешь на уборке городских улиц, парков, территорий отелей и санаториев. Пусть это и не основной ее профиль, но машина одинаково хорошо стрижет как идеальные «английские» парковые газоны, так и неухоженные территории с неровностями и перепадами высот (уклонами до 20о).

ВКМ 1500 незаменима при уборке парков и скверов. Машина обрабатывает за один проход полосу шириной 2,4 метра, а её всасывающая шахта — самая широкая в своем классе.

Прекрасно справляется с уборкой промышленных предприятий и заводов – устраняет не только обычные, но и проблемные загрязнения. Например, на деревообрабатывающих производствах она эффективно удаляет древесную пыль, которая, смешиваясь с грунтом, образует вязкую, похожую на пластилин массу.

На территориях заводов, где уборка осложнена теснотой и обилием конструкций, эта модель демонстрирует прекрасную маневренность. Высота машины – около 2 метров, поэтому она (в отличие от тракторов) беспрепятственно перемещается под металлическими фермами и балками.

Компактность и производительность ВКМ 1500 оценили и в аэропортах, где она пылесосит и моет парковки и места общего пользования. Кроме того, модель широко используют в портах – как речных, так и морских.

Универсальную машину применяют на элеваторах для уборки просыпанного зерна, шелухи, пыли и грязи. На производствах пластмассовых изделий она быстро собирает рассыпанные гранулы. На открытых складах, в логистических комплексах и на стоянках автотранспорта эта техника круглый год поддерживает порядок. Незаменима она и для содержания дворов жилых комплексов и территорий коттеджных поселков.

Отличную маневренность ВКМ 1500 обеспечивают компактные габариты и шарнирно-сочлененная рама.

Одна против пятнадцати?

Экономическая выгода очевидна – ВКМ 1500 способна заменить до 15 дворников и сразу несколько узкоспециализированных машин: например, трактор со щеточным оборудованием, автомобиль с поливомойкой, технику с распределителем противогололедных средств и снегоуборщик.

А насколько надежна ВКМ 1500? Конечно, без поломок не обходится – техника есть техника. Однако ремонтная статистика на стороне данной модели – производитель и клиенты редко сталкиваются с чем-то действительно серьезным.

Кроме того, компания-производитель «Меркатор Холдинг» имеет разветвленную сеть сервисных центров в России и странах бывшего СНГ. Специалисты помогают дистанционно решить мелкие технические вопросы, возникающие в процессе эксплуатации. При необходимости к заказчику выезжают мобильные сервисные бригады для обслуживания и ремонта.

На ВКМ 1500 устанавливают фрезерно-роторное оборудование для расчистки снежных завалов.

ВКМ 1500 – не просто универсальное, а бескомпромиссное решение. Она одна закрывает те задачи, которые обычно требуют привлечения нескольких типов техники и людей. По факту машина задает новый стандарт в сфере уборки, обеспечивая по-настоящему целостный подход к выполнению работ.

