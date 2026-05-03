Mustang и Corvette сошлись на Нюрбургринге — кто кого?

Ford побил рекорд Chevrolet на Нюрбургринге, но остался позади Mercedes

Последние два года Ford и Chevrolet соперничают за звание самой быстрой американской компании на «Северной петле» Нюрбургринга, обмениваясь быстрыми кругами по этой прославленной трассе.

Очередной удар в апреле нанес Ford Mustang GTD Competition, который побил прежний рекорд Corvette ZR1X. Заводской гонщик Ford Performance Дирк Мюллер прошел «Зеленый ад» за 6 минут 40,835 секунды – это на 8 секунд быстрее, чем было у Корветта. Под капотом обновленного рекордного Мустанга – тот же битурбированный 5,2-литровый V8, что и у «обычного» Ford Mustang GTD, но отдача тут выше стандартных для этой версии 815 л.с. Насколько – не говорят.

Но известно, что машина дополнительно облегчена за счет активного применения карбона, установки магниевых дисков и более легких компонентов подвески. Кроме того, существенно переработана аэродинамика. Причем машина считается серийной: разрешенную для дорог общего пользования версию GTD Competition компания обязуется выпустить ограниченным тиражом. Будет недешево: цена «исходного» Mustang GTD в Штатах – 327 960 долларов.

А фишка в том, что нынешний рекорд на Мустанге – не абсолютный, а именно среди американских серийных машин с ДВС. Европейцы тут пока сильнее: гиперкар Mercedes-Benz AMG One остается лидером с результатом 6:29,09, и если кто-то и сможет с ним соперничать, то только разрабатываемый сейчас Porsche 911 GT2 RS.

Если принимать во внимание чисто трековые машины с любой силовой установкой, то абсолютный рекорд Нордшляйфе сейчас у Porsche 919 Hybrid Evo (5 минут 19,546 секунды), за которым следуют электрический Volkswagen ID.R (6 минут 5,335 секунды) и бензиновый Ford GT Mk IV (6 минут 15,977 секунды). К слову, самые быстрые китайские «электрички» пока медленнее всей этой братии: у YangWang U9 Xtreme – всего 6:59.157 секунды.