Быстрее Бугатти: китайская «электричка» побила два рекорда скорости!

Суперкар BYD YangWang U9 Xtreme оказался быстрее конкурентов от Xiaomi и Bugatti

Представленный в начале августа электрический суперкар BYD YangWang U9 Xtreme вывели на трассу Нюрбургринг Нордшляйфе в Германии, и это привело к падению сразу двух рекордов.

Сразу же после своей презентации машина закрепила за собой статус самой быстрой среди выпущенных в КНР (тогда развитая прототипом максималка составила 391,4 км/ч), а уже через пару недель YangWang U9 Xtreme стал быстрейшей батарейной машиной в мире, показав скорость 472,41 км/ч и немного не дотянувшись до абсолютного рекордсмена по максималке среди серийных авто, Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Стало понятно, что падение его рекорда в 490 км/ч наземной скорости – отныне лишь вопрос времени.

Так и случилось: на Нордшляйфе YangWang U9 Xtreme зафиксировал результат в 496,22 км/ч, и теперь именно этот «китаец» является самым быстрым серийным автомобилем в мире. В качестве вишенки на торте, время прохождения круга Нордшляйфе на YangWang U9 Xtreme составило 6:59.157 – это быстрее предыдущего абсолютного рекорда, установленного китайским Xiaomi SU7 Ultra.

Напомним, в движение серийный YangWang U9 приводится четырьмя электромоторами, каждый из которых имеет отдачу в 755 л.с., что дает суммарную мощность около 3020 л.с. На дорожных экземплярах максимальную скорость ограничат на 350 км/ч.

Источник:  Китайские автомобили
27.09.2025 
