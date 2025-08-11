3000 л.с., 390 км/ч: этот новейший гиперкар способен ездить на трех колесах

Самый мощный в мире: в КНР представили обновленный суперкар Yangwang U9

Обновленный электрический суперкар Yangwang U9 от компании BYD получит четыре электродвигателя общей мощностью свыше 3000 л. с. (по данным Министерства промышленности и информатизации Китая).

Согласно сертификационным данным, U9 будет оснащен четырьмя электромоторами, каждый из которых имеет мощность 555 кВт (примерно 755 л. с.). Таким образом, общее значение мощности электромобиля составит 2220 кВт (около 3020 л. с.). Это делает его самым мощным автомобилем в мире, опережающим такие модели, как Lotus Evija (1972 л. с.) и Rimac Nevera (1914 л. с.). В свою очередь, текущий Yangwang U9 обладает мощностью 1287 л. с. (960 кВт).

Новый суперкар содержит множество внешних элементов, улучшающих аэродинамику, включая передний сплиттер, задний диффузор и электроприводной спойлер.

Yangwang U9

Максимальная скорость электромобиля достигает 350 км/ч, но это значение ограничивается электроникой, так как на практике модель способна развивать более высокую скорость; актуальный Yangwang U9 установил рекорд для китайских автомобилей на уровне 391,4 км/ч.

Yangwang U9

Заявленный запас хода составляет 450 км. Функция быстрой зарядки облегчает подзарядку автомобиля до 80% всего за десять минут.

Новая версия U9 сохранит уникальные функции дорестайлингового суперкара, включая систему управления кузовом DiSus-X. Эта технология позволяет регулировать высоту подвески для каждого колеса отдельно, а также дает возможность передвигаться на трех колесах и подпрыгивать. Кроме того, система автоматически настраивает клиренс так, что кузов автомобиля не касается дороги.

Точные сроки выхода обновленного Yangwang U9 и возможные цены на него пока не раскрыты. В России в данный момент доступен один суперкар текущего поколения, который можно заказать за 30 млн рублей.

Yangwang U9

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

