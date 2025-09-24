Крутые лазерные фары на бюджетных машинах — это реально?

#
Вопрос от читателя «За рулем»:

– Стоит ли ожидать появления лазерных фар на бюджетных автомобилях? Есть ли у них реальные преимущества перед светодиодами?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Все мы помним: как только светодиодная оптика стала доступнее, она начала активно вытеснять традиционные галогенные фары даже в недорогих машинах.

Но с лазерами такого не будет, хотя в режиме дальнего света лазерно-люминофорная светотехника эффективнее светодиодной. Однако разницу нельзя назвать огромной.

А вот цена лазерных фар «кусается». Так что массовый переход автопрома на лазер случится вряд ли.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 16
24.09.2025 
Фото:
«За рулем»
