Крутые лазерные фары на бюджетных машинах — это реально?

Эксперт «За рулем» рассказал о новых технологиях автомобильной светотехники
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Стоит ли ожидать появления лазерных фар на бюджетных автомобилях? Есть ли у них реальные преимущества перед светодиодами?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Все мы помним: как только светодиодная оптика стала доступнее, она начала активно вытеснять традиционные галогенные фары даже в недорогих машинах.
Но с лазерами такого не будет, хотя в режиме дальнего света лазерно-люминофорная светотехника эффективнее светодиодной. Однако разницу нельзя назвать огромной.
А вот цена лазерных фар «кусается». Так что массовый переход автопрома на лазер случится вряд ли.
24.09.2025
