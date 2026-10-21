На рынок вышел экономичный и богато оснащенный семейный минивэн с приятной ценой

Wey открыла предзаказ на минивэн Gaoshan 8 с ценами от 3,4 млн рублей

Китайский бренд Wey начал принимать предварительные заказы на минивэн Gaoshan 8 – вместе с этим объявлены цены и раскрыты характеристики машины.

Wey Gaoshan 8

По размерам новинка расположилась ровно посередине между Gaoshan 7 (в России эта модель известна как Wey 80) и Gaoshan 9 (Wey 80 Business Lounge). На домашнем рынке за автомобиль просят от 275 800 юаней, то есть примерно 3,4 млн рублей по текущему курсу.

Wey Gaoshan 8

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Габариты такие: 5280 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1900 мм в высоту при колесной базе 3145 мм. Проще говоря, японскую Toyota Sienna он перерос. Хотя дело не только в сантиметрах – при сопоставлении с «японцем» китайская модель выходит мощнее, дешевле и заметно богаче по электронике.

Под капотом у Gaoshan 8 стоит гибридная установка: 2,0-литровый турбомотор трудится вместе с парой электродвигателей. Суммарная отдача всей связки – 438 л.с., тогда как у Sienna это 246 л.с. Добавьте сюда интеллектуальный полный привод, и получается разгон до сотни меньше чем за 6 секунд.

Wey Gaoshan 8

За безопасность отвечает новый комплекс разработки Great Wall. В него входят 27 датчиков, среди которых есть и дальнобойный лидар. Причем машина умеет сама парковаться – задним ходом или боком, самостоятельно переезжать между часто используемыми местами стоянки и выполнять ряд других маневров.

Салон рассчитан на семь человек, все кресла обшиты износостойкой кожей Nappa. Перед водителем и пассажиром – два крупных тачскрина, а над головой задних седоков закреплен отдельный дисплей. Кресла второго ряда получили многоточечный массаж и раскладываются почти в кровать. В списке оснащения, между прочим, значатся аудиосистема с 22 динамиками и две беспроводные зарядки – вместе с прочими опциями.

О других китайских новинках, которые готовятся выйти на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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