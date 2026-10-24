122 л.с., запас хода до 505 км, русификация: популярный «китаец» уже в Беларуси

На рынок Беларуси вышел кроссовер Leapmotor A10 по цене от ₽1,66 млн

Белорусский рынок пополнился еще одним электрическим кроссовером – Leapmotor A10. В Китае и Европе модель уже успела привлечь внимание, теперь дошла очередь и до местных покупателей. Им адресована русифицированная версия с тяговой батареей на 53 кВт·ч, зимним пакетом и набором электронных помощников.

Поставки в страну обеспечивает компания «ФелОкт-Сервис». Что за машина получилась и сколько за нее просят – разбираем по характеристикам.

Leapmotor A10

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Габариты, клиренс и багажник

По размеру A10 – типичный представитель компактного сегмента. Длина кузова составляет 4270 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1635 мм. Колесная база равна 2605 мм, а дорожный просвет достигает 175 мм.

С практичностью при этом все более чем достойно. Объем багажника – 602 литра; если сложить спинки заднего дивана, пространство для поклажи растет до 1549 литров. Для автомобиля такого класса это весомый аргумент в пользу семейного использования, поездок на дачу и перевозки крупногабаритных вещей.

Кстати, парковаться и разворачиваться на тесных улицах с такими габаритами проще, чем с полноразмерным кроссовером. А 175 мм под днищем – не для серьезного бездорожья, зато бордюры и грунтовка по пути к участку машине не страшны.

Leapmotor A10

Батарея 53 кВт·ч и запас хода

Под полом установлена литий-железо-фосфатная (LFP) батарея емкостью 53 кВт·ч. Заявленный запас хода производитель оценивает в 505 км по китайскому циклу CLTC.

Воспринимать эту цифру как ориентир для повседневных поездок не стоит: в реальных условиях, особенно с учетом особенностей белорусского климата, пробег будет скромнее. В теплое время года расчет – примерно на 355 км без подзарядки.

Зимой дальнобойность просядет еще заметнее. Планируя дальнюю дорогу, придется держать в голове температуру воздуха, скорость движения и то, насколько активно работает отопитель.

Мотор, разгон и быстрая зарядка

Привод здесь только передний. Электромотор выдает 122 л.с. и 150 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч – 10,6 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Спортивным такой набор не назовешь, хотя для повседневных городских маршрутов и поездок по трассе этих показателей должно быть достаточно.

На быстрой зарядной станции запас батареи с 30 до 80% восполняется примерно за полчаса. Предусмотрена и функция V2L: тяговую батарею можно использовать для питания внешних электроприборов – пригодится на отдыхе за городом или там, где поблизости нет обычной розетки.

Салон: два экрана и Snapdragon 8155P

Внутри ставку сделали на цифровые технологии. Перед водителем – приборная панель с экраном диагональю 8,88 дюйма, а центральное место на передней панели занимает 14,6-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2.5K.

Через него управляют навигацией, мультимедийной системой, телефоном и климатическими настройками. Заявлена поддержка Android Auto и Apple CarPlay, а сам интерфейс автомобиля полностью переведен на русский язык.

За работу мультимедиа отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8155P. Это решение должно обеспечить быструю реакцию на команды и плавную работу интерфейса.

Зимний пакет и оснащение для Беларуси

Адаптацию к местным условиям в компании «ФелОкт-Сервис» выделяют отдельно.

– Кроссовер прекрасно адаптирован для белорусского рынка: полностью оцинкованный кузов, русифицированный интерфейс управления автомобилем, полный зимний пакет и широкий набор электронных помощников, – отмечают в компании.

В список оснащения входят подогрев передних сидений, рулевого колеса, стекла двери багажника и наружных зеркал заднего вида. Водительское кресло регулируется электрически в шести направлениях. Плюс бесключевой запуск, электростеклоподъемники с управлением одним нажатием, панорамная крыша и встроенный видеорегистратор.

Для подключения гаджетов в передней части салона есть USB-порты, а в багажнике предусмотрена розетка на 12 В. Пассажирам второго ряда доступны складной столик и центральный подстаканник.

Ассистенты, оптика и подвеска

Из водительских помощников – адаптивный круиз-контроль и система предупреждения о выходе из полосы движения. Также предлагаются системы помощи при старте на подъеме и контроля тяги, а при парковке выручают передние и задние датчики вместе с круговым обзором на 360 градусов.

Пассивную безопасность обеспечивают боковые шторки и крепления ISOFIX для детских кресел, дополнительно заявлена система активной защиты от опрокидывания. Оптика полностью светодиодная: фары включаются и выключаются сами, есть регулировка высоты светового пучка и задержка выключения после остановки.

За поведение на дороге отвечают независимая передняя подвеска McPherson и электроусилитель рулевого управления. Водитель может выбирать между тремя режимами движения: ECO, Comfort и Sport.

Комплектация 505 Enjoy и цена

На белорусском рынке электрокроссовер предлагается в комплектации 505 Enjoy. С учетом всех заявленных выгод его цена составляет 59 990 BYN, что эквивалентно примерно 1 665 000 российских рублей.

На момент начала продаж доступны автомобили зеленого, серебристого, синего, коричневого и серого цветов.

Словом, набор получился сбалансированным: компактные размеры, вместительный багажник, батарея на 53 кВт·ч и довольно богатое оснащение. Главный вопрос для потенциального покупателя – насколько заявленные характеристики и запас хода соответствуют его привычным маршрутам. Для городской эксплуатации с возможностью регулярной зарядки формат может оказаться удобным, а вот перед частыми зимними поездками на большие расстояния потребность в подзарядках стоит оценить заранее.

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