Владельцы Skoda смогут сами напечатать нужные автоаксессуары на 3D-принтере

Skoda запустила бесплатную библиотеку для 3D-печати автоаксессуаров

Чешский автопроизводитель Skoda пополнил фирменную концепцию Simply Clever аксессуарами, которые владельцы машин могут изготовить самостоятельно – на 3D-принтере. Файлы для печати выложены в бесплатный доступ на платформе Printables.com. По утверждению производителя, Skoda стала первым автоконцерном, представившим такую коллекцию на специализированном ресурсе.

В ассортимент вошли подстаканники, органайзеры и боксы для мелочей, держатели для смартфонов, приспособления для укладки кабелей, а также крючки для крепления небольших предметов. Многие аксессуары рассчитаны на штатные ниши, поэтому дорабатывать автомобиль не нужно. Отдельные решения созданы для новых моделей Epiq и Peaq: дополнительные вкладыши для отсеков хранения, органайзер центральной консоли и подстаканник, который крепится к складному столику Peaq. Причем коллекция охватывает не только актуальные автомобили, но и некоторые модели, уже снятые с производства.

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Проект подготовили специалисты инновационного подразделения Skoda совместно с инженерами и дизайнерами марки. В компании рассчитывают, что цифровые модели позволят быстрее предлагать полезные мелочи без затрат на изготовление пресс-форм, организацию производства и хранение готовых изделий. Пользователи также могут адаптировать файлы под собственные потребности, а их отзывы помогут определить, какие аксессуары появятся в коллекции следующими.

О том, какие опции в салоне могут подвести в самый неподходящий момент, «За рулем» уже предупреждал.

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