Hyundai Elantra получила новую спортверсию

Карбоновый спойлер, алькантара: новая версия Hyundai Elantra N Monochrome

Спортивная линейка Hyundai пополнилась еще одной модификацией – Elantra N в исполнении Monochrome. От знакомого седана такая машина отличается куда более спокойной внешностью: кричащие акценты дизайнеры заменили монохромными элементами.

Кузов переработали основательно. Седан получил новые кованые колесные диски, другие детали переднего и заднего бамперов, иные накладки на боковых порогах, тормозные суппорты и задний диффузор.

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Карбон, алькантара и два цвета кузова

Из углепластика выполнили корпуса наружных зеркал и задний спойлер – как раз по этим деталям версию Monochrome проще всего опознать в потоке.

Внутри перемен меньше, зато они заметные. Рулевое колесо здесь с черными кнопками и отделкой алькантарой; этот же материал пошел на оформление отдельных элементов салона.

Hyundai Elantra

Палитра кузова ограничена двумя вариантами – черным Abyss Black Pearl и голубым Performance Blue.

Первыми новинку увидят покупатели в Южной Корее, Канаде и Австралии: продажи анонсированы на конец октября. Технические характеристики, цены и объемы производства Hyundai пока не раскрыла, хотя известно, что они будут различаться в зависимости от рынка. Ранее, впрочем, компания отправила в сервис почти 95 тыс. машин – причиной стал риск возгорания.

Hyundai Elantra

О смелых решениях в отделке салона «За рулем» уже рассказал на примере нового кроссовера для России.

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