Пятерка лидеров: названы самые востребованные японские автомобили с пробегом в РФ

Сергей Целиков: продажи подержанных японских автомобилей в РФ выросли на 8,3%

За первые девять месяцев 2026 года на российском вторичном рынке было продано более 1,22 миллиона легковых автомобилей японских марок, такие данные приводит генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Это на 8,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда объем составил 1,13 миллиона штук. Таким образом, на японские бренды приходится 27% всего вторичного рынка – это практически каждый четвертый автомобиль.

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Значительная часть роста обеспечивается за счет поставок из-за рубежа: за указанный период в Россию ввезли свыше 200 тысяч подержанных японских машин. Однако около 85% продаж в сегменте пришлось на внутренние перепродажи.

Лидером среди японских марок остается Toyota – на нее приходится 39% сегмента, или 477,7 тысячи автомобилей. Продажи бренда увеличились на те же 8,3%, что и весь сегмент, а импорт подержанных Toyota составил 74,8 тыс. экземпляров.

Второе место занимает Nissan с результатом 202,7 тыс. машин и приростом около 5%. Замыкает тройку лидеров Honda, чьи продажи выросли почти на 13% – во многом благодаря импорту, превысившему 65 тыс. автомобилей.

В топ-5 также вошли Mitsubishi (107,5 тыс.) и Mazda (98,8 тыс).

Наибольшую динамику за отчетный период продемонстрировала Suzuki – плюс 27,6%.

Всего в регистрационных данных насчитывается 13 японских марок.

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