Мороз делает салон опасным: три вещи, которые лучше унести домой
С приходом холодов автомобилистам стоит перебрать содержимое салона: часть вещей на морозе портится, а некоторые способны довести до аварийной ситуации. О том, что не нужно держать в машине в стужу, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.
Первым делом специалист советует вынести любые аэрозоли – дезодоранты, перцовые баллончики и подобные баллоны.
«Не стоит оставлять всевозможные аэрозоли, такие как дезодоранты, перцовые баллончики и прочее. При сильном морозе клапан аэрозоля может не выдержать, а сам баллон – лопнуть», – пояснил Ладушкин.
Не место в промерзшем салоне и устройствам с аккумуляторами: мобильным телефонам, пауэрбанкам и прочей подобной технике. Батарею холод повреждает, а дальше, по предупреждению эксперта, недалеко до короткого замыкания и возгорания. Правда, потушить загоревшийся аккумулятор крайне сложно.
Еще одна категория – жидкости в стеклянных бутылках и стаканчиках: их из машины в мороз лучше забрать. Зато вода в пластиковой таре, автомобильные технические жидкости и видеорегистраторы могут спокойно оставаться в салоне.
О том, как мороз и сугробы сказываются на салоне, «За рулем» уже рассказывал.
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