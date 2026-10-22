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Мороз делает салон опасным: три вещи, которые лучше унести домой

В мороз из салона нужно убрать аэрозоли, пауэрбанки и жидкости в стеклянной таре

С приходом холодов автомобилистам стоит перебрать содержимое салона: часть вещей на морозе портится, а некоторые способны довести до аварийной ситуации. О том, что не нужно держать в машине в стужу, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

Первым делом специалист советует вынести любые аэрозоли – дезодоранты, перцовые баллончики и подобные баллоны.

«Не стоит оставлять всевозможные аэрозоли, такие как дезодоранты, перцовые баллончики и прочее. При сильном морозе клапан аэрозоля может не выдержать, а сам баллон – лопнуть», – пояснил Ладушкин.

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Не место в промерзшем салоне и устройствам с аккумуляторами: мобильным телефонам, пауэрбанкам и прочей подобной технике. Батарею холод повреждает, а дальше, по предупреждению эксперта, недалеко до короткого замыкания и возгорания. Правда, потушить загоревшийся аккумулятор крайне сложно.

Еще одна категория – жидкости в стеклянных бутылках и стаканчиках: их из машины в мороз лучше забрать. Зато вода в пластиковой таре, автомобильные технические жидкости и видеорегистраторы могут спокойно оставаться в салоне.

О том, как мороз и сугробы сказываются на салоне, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Авто Mail
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