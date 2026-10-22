Стали известны цены на Hyundai Tucson нового поколения

Hyundai Motor: Tucson пятого поколения в Корее будет стоить от 1,9 млн рублей

Hyundai Motor объявила домашние цены на кроссовер Tucson пятого поколения. За базовую бензиновую версию просят 31,4 млн вон – по текущему курсу это примерно 1,9-2 млн рублей.

Hyundai Tucson

Полный прайс-лист выглядит так: 1.6 Turbo H-Pick – 31,40 млн вон (около 1,9-2,0 млн рублей); 1.6 Turbo Inspiration – 37,90 млн вон (примерно 2,3 млн рублей); 1.6 Turbo Hybrid H-Pick – 36,15 млн вон (около 2,2-2,3 млн рублей); 1.6 Turbo Hybrid Inspiration – 42,70 млн вон (примерно 2,6 млн рублей). В гибридных модификациях учтены налоговые льготы, которые действуют внутри страны.

По сути, разница между обычным турбомотором и гибридом в начальных комплектациях небольшая. Зато топовый гибрид заметно дороже базовой бензиновой машины.

Интерьер Hyundai Tucson

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Кузов стал крупнее предшественника. Колесная база прибавила 30 мм, общая длина – 60 мм; на деле это дало больше места пассажирам второго ряда и увеличило объем багажника.

Под капотом базовой бензиновой версии – новый двигатель 1.6 Turbo мощностью 193 л.с. Это на 13 л.с. больше, чем у предыдущего поколения.

Вместо 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями (DCT) инженеры поставили классический 8-ступенчатый автомат. Такой шаг должен порадовать консерваторов.

Гибрид тоже обновили: суммарная отдача достигает 245 л.с., потому что бензиновый 1.6 работает вместе с электродвигателем на 65 л.с.

Снаружи кроссовер выполнен в новой дизайнерской философии Hyundai – с характерными световыми элементами в форме буквы H. В салоне появился крупный центральный дисплей, а перед водителем установлена компактная приборная панель.

Официальных поставок нового Tucson в Россию не планируется. Впрочем, модель может попасть на рынок по каналам параллельного импорта. Сроки и конечные цены для российских покупателей пока не называются.

Еще об одной технической обновке популярного кроссовера «За рулем» рассказал.

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