Названа средняя стоимость ремонта коммерческих автомобилей

Fit Fleet: средний чек ремонта коммерческих авто 10-14 лет достиг ₽17,7 тыс.

Ремонт коммерческих машин в России растет в цене вместе с их возрастом. Аналитики федерального оператора по обслуживанию корпоративных автопарков Fit Fleet выяснили: для авто от 10 до 14 лет средний чек уже почти 17,7 тыс. рублей.

Возраст авто и пробег

Для машин младше трех лет средний ремонт обходится примерно в 10 тыс. рублей. Обслуживание транспорта 4-5 лет стоит в среднем 13,2 тыс. рублей, а автомобили от шести до девяти лет требуют 15,8 тыс. рублей.

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С января по июль 2026 года наибольшие совокупные расходы автопарков, между прочим, пришлись на две возрастные группы: машины младше трех лет и авто 6-9 лет. Самые крупные суммы в целом ушли именно на эти две категории.

Средний пробег при этом снизился во всех возрастных категориях. В 2025 году он составлял 25,3 тыс. километров, а за первые семь месяцев 2026 года опустился до 19,5 тыс. километров.

Поломки и профилактика

Если не учитывать плановое техобслуживание, заправку и сезонные услуги, чаще всего автопарки сталкиваются с регулировкой углов установки колес и ремонтом тормозных механизмов. Во втором случае речь идет о замене колодок, дисков и других связанных элементов.

Всего в пятерку самых частых работ попали операции с передней подвеской, замена ламп и ремонт двигателя в сборе.

« Статистика четко отражает текущий тренд: компании стараются максимально бережно эксплуатировать имеющийся парк, из-за чего средний пробег снижается, но физическое старение техники неизбежно ведет к удорожанию ремонта. Когда машина переходит рубеж в 10 лет, средний чек на ее обслуживание становится максимальным», – подчеркнул директор департамента корпоративных продаж Fit Fleet Дмитрий Бабаев.

По его словам, для корпоративных автопарков полученные данные стали сигналом, указывающим на важность профилактического обслуживания и регулярного контроля технического состояния машин. Такие меры помогают снизить риск более крупных расходов на капитальный ремонт двигателя и систем зажигания.

О том, как сэкономить на ремонте и запчастях, «За рулем» рассказывал на примере владельцев Skoda, печатающих нужные детали на 3D-принтере.

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