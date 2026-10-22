Почему масло в городском режиме стареет быстрее и как не навредить мотору

Эксперт Родионов советует сократить интервалы замены при частых коротких поездках

Постоянные короткие маршруты – до магазина, школы или офиса – сами по себе не опасны для двигателя.

Проблема кроется в частых холодных пусках: мотор не успевает прогреваться, а масло накапливает влагу и следы топлива. В итоге оно стареет не только по пробегу, но и по времени работы. Как объяснил технический директор сети Fit Service Никита Родионов, час работы на холостом ходу засчитывается как моточас, хотя цифры на одометре почти не меняются.

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При городской эксплуатации эксперт рекомендует ориентироваться на регламент для тяжелых условий и сокращать межсервисный интервал, не полагаясь лишь на километраж. Иногда полезно совершить длительную поездку, чтобы двигатель и масло полностью прогрелись, а влага испарилась. Однако это не отменяет плановую замену.

При выборе масла недостаточно смотреть только на вязкость (5W-30, 0W-20 и т. п.). Эта маркировка не подтверждает соответствие требованиям конкретного двигателя. Важны допуск автопроизводителя, класс качества и совместимость с конструкцией мотора – особенно для турбированных агрегатов и современных систем очистки выхлопа. Масло может подходить по вязкости, но не иметь нужного пакета присадок.

Осенью двигатель чаще работает в сложном режиме: больше холодных пусков, пробок и холостого хода. Если срок замены близок, эксперт не советует откладывать ее до зимы. Правильный подбор продукта и своевременное обслуживание – залог долгой работы двигателя.

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