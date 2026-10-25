Новый Hyundai Tucson вызвал рекордный интерес в Южной Корее

Hyundai Tucson 5-го поколения: 15 045 предзаказов за первый день продаж

О рекорде Hyundai Motor официально сообщила 22 октября: за первый день приема заявок на Tucson нового поколения на домашнем рынке удалось собрать 15 045 предварительных заказов. Для этой модели показатель стал лучшим в истории, отмечает агентство Yonhap News Agency.

Прежний рекорд держался с сентября 2020 года – тогда дебютировало четвертое поколение кроссовера, и за стартовый день дилеры получили 10 842 заявки. Разница, как видно, почти в полтора раза.

Hyundai Tucson

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Любопытнее другое: гибридные модификации впервые обошли бензиновые по популярности. На версии HEV пришлось 55% всех заказов, хотя у машины предыдущего поколения этот показатель не дотягивал и до 48%. Остальные 45% покупатели выбрали в чисто бензиновом исполнении.

Кузов построен на новой платформе и заметно подрос. Длина прибавила 60 мм и теперь составляет 4700 мм, ширина – плюс 40 мм, колесная база – плюс 30 мм. Внешность решена в свежей стилистике Hyundai под названием «Искусство стали» с характерными широкими светодиодными элементами.

Hyundai Tucson

Цену для домашнего рынка компания тоже раскрыла. Стартовая стоимость бензиновой версии – 31,4 млн вон, по текущему курсу это примерно 1,9−2 млн рублей.

О растущем спросе на гибриды в России «За рулем» уже рассказывал.

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