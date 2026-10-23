В России начались продажи нового навороченного кроссовера Li Auto: известна цена

Li Auto вывела на рынок РФ Li L8 второго поколения с ценой от 10,4 млн рублей

Li Auto официально вывела на российский рынок Li L8 второго поколения – пятиместный кроссовер. За версию Ultra просят от 10 390 000 рублей, за топовую Livis – от 11 690 000. Гарантия на машину составляет 3 года или 100 000 км пробега, а на тяговую батарею и электропривод обещают 8 лет либо 160 000 км.

Обе комплектации получили последовательный гибрид суммарной мощностью 571 л.с. и крутящим моментом 710 Н·м. Батарея – CATL емкостью 72,7 кВт·ч, причем поддерживается сверхбыстрая зарядка 5С. На одной электротяге автомобиль проходит до 353 км по циклу WLTC, суммарный запас хода достигает 1 385 км, а разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды.

Li Auto L8

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Габариты внушительные: 5135 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1800 мм в высоту при колесной базе 3045 мм. Зато разворачивается кроссовер на удивление компактно – минимальный радиус всего 5,1 метра. Такой маневр обеспечивает полноуправляемое шасси, которое входит в стандартное оснащение обеих версий.

Внутри – четыре кресла с режимом невесомости Zero-Gravity: два передних и два крайних места второго ряда. Задним пассажирам положены электрорегулировки, выдвижные подушки, оттоманки, массаж, вентиляция и подогрев. Есть, между прочим, и отдельный СПА-режим.

Версия Ultra (от 10 390 000 рублей) оснащена пневматической подвеской Magic Carpet третьего поколения с адаптивными амортизаторами CDC. В списке оснащения также 29-дюймовый панорамный экран 6К, 21-дюймовый дисплей для второго ряда, процессор Snapdragon 8797 Elite, аудиосистема с 27 динамиками и лидар ATL-P.

Интерьер Li Auto L8

Топовая Livis (от 11 690 000 рублей) отличается 800-вольтовой активной гидравлической подвеской с независимым управлением каждым колесом. За вычисления отвечают два процессора MACH M100 суммарной производительностью 2 560 TOPS, а лидаров здесь четыре. Оперативной памяти, правда, больше: 48 ГБ против 32 ГБ у Ultra.

К российским условиям машины адаптировали основательно: мультимедийная система русифицирована и интегрирована с сервисами «Яндекса». Зарядный разъем – CCS2. Мастер-аккаунт, кстати, можно зарегистрировать без китайского номера телефона.

О другом китайском кроссовере, который берет богатым оснащением, «За рулем» уже рассказывал.

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