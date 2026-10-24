Названы самые популярные шины на китайских авто
Почти треть всех китайских легковых машин в России имеют шины посадочным диаметром 18", подсчитали в «Автостате».
Это наиболее ходовой размер у «китайцев», которых на 1 июля 2026 года в России насчитывалось 3,43 млн единиц. Впрочем, это самый популярный размер вообще: как мы помним, за последние 5 лет его доля выросла более чем вдвое... Немало и китайских легковушек с шинами R17 – каждая пятая в России как раз такая. Примерно каждая шестая укомплектована 19-дюймовыми дисками, а почти 12% стоят на колесах «двадцатого» размера.
А вот «двадцать первых» колес совсем немного – это уже территория премиума, которого всегда априори немного. По минимуму и дисков 16, 15 и 14 дюймов, но совсем по другой причине: в контексте разговора о современных машинах это явно «отмирающие» размеры.
Ранее «За рулем» составил список самых доступных нешипованных зимних шин.
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