Новый современный семейный кроссовер привезли в Россию с ценой «китайца»

Chevrolet Captiva из ОАЭ предлагается в России с ценами от 2,55 млн рублей

Параллельный импорт не сдает позиций: до России добрался еще один недорогой семиместный кроссовер. Речь о Chevrolet Captiva, которую штучно возят из ОАЭ – машины продаются и из наличия, и под заказ. Оформление при этом разное: часть экземпляров идет с льготным утильсбором, часть – с коммерческим.

Самое доступное предложение нашлось в Нижнем Новгороде. За автомобиль 2023 года в комплектации Premier просят 2 550 000 рублей – при льготном утильсборе.

Chevrolet Captiva

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Оснащение для такой суммы вполне щедрое: климат-контроль, камера кругового обзора, светодиодная оптика, панорамная крыша, электропривод сидений. Салон, правда, тканевый, хотя в отделке и сочетают разные материалы. Плюс вертикальный сенсорный дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель, мультифункциональный руль, литые диски на 18 дюймов, круиз-контроль с ограничителем скорости и электронный стояночный тормоз с AutoHold.

В Иркутске выставили другую Captiva – тоже 2023 года, но с «дореформенным» салоном, за 2 690 000 рублей. Отличить ее несложно: тачскрин мультимедиа тут горизонтальный и меньше по размеру, приборка аналоговая, да и цветовая схема интерьера другая.

Остальные машины доступны под заказ, и у всех вертикальный мультимедийный экран. Новую Captiva 2026 года выпуска предлагают привезти в Нижний Новгород за 2 717 000 рублей, в Ижевск – за 2 890 000, во Владивосток – за 2 980 000. Конечную сумму, впрочем, называют ориентировочной: на нее влияют логистика до конкретного города, таможенные платежи, утильсбор и условия оформления.

Те семиместные кроссоверы, что продаются в России официально, стоят заметно дороже. Отечественный Tenet T8 с тремя рядами сидений оценивается минимум в 3 630 000 рублей, Geely Okavango – от 3 864 990 рублей.

Chevrolet Captiva

Трехрядный Jetour X90 Plus 2026 года выпуска и вовсе обойдется в 4 199 000 рублей. Так что разница с привозной Captiva в отдельных случаях переваливает за миллион – при том, что мотор у нее тот же класс, что и у конкурентов.

Силовой агрегат, кстати, у всех предлагаемых Captiva одинаковый. Это 1,5-литровая бензиновая турбо-«четверка» мощностью 147 л. с., которая работает в паре с вариатором; привод – только передний.

О другом кроссовере, который сейчас набирает популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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