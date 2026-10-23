Кроссовер за 1,7 млн рублей — изучаем горячую новинку
Новый кроссовер бренда Beijing, который BAIC использует внутри Китая, за первые 24 часа набрал 17 876 предзаказов.
Beijing Xingtan 5X представили на этой неделе, назвав цены: от 139 990 до 184 900 юаней, то есть примерно 1,7-2,3 млн рублей. По габаритам эта машина чуть компактнее Haval H9, габариты составляют 4865 х 2000 х 1910 мм, а вот колесная база немного больше — 2875 мм. Вариантов силовой установки сразу два – электро и гибрид, а позже обещают добавить и чисто бензиновую версию с 2.0 турбо на 254 л.с.
Подзаряжаемый последовательно-параллельный гибрид представлен в двух версиях. Первая – переднеприводная с бензиновым турбо 1.5 (143 л.с.), электродвижком мощностью 272 л.с. и батареей на 50,4 кВт·ч. Вторая – то же самое, но на заднюю ось добавляют точно такой же турбомотор, а также заводят имитацию блокировки заднего диффа и режим краба.
И есть чистая «электричка:»: 800-вольтовая архитектура, задний привод, 309 л.с., батарея 81,9 кВт·ч, дальнобойность 625 км. У этой версии есть милая деталь, которой нет у других: небольшой багажный отсек под капотом...
Пока Beijing Xingtan 5X запущен в предпродажу только на китайском рынке, но ожидается, что модель появится – по всей вероятности, под иным именем – и на внешних рынках... Как думаете, сколько у нас будет стоить?
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