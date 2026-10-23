Кроссовер за 1,7 млн рублей — изучаем горячую новинку

Кроссовер Beijing Xingtan 5X от BAIC за сутки получил почти 18 тысяч заказов

Новый кроссовер бренда Beijing, который BAIC использует внутри Китая, за первые 24 часа набрал 17 876 предзаказов.

Beijing Xingtan 5X представили на этой неделе, назвав цены: от 139 990 до 184 900 юаней, то есть примерно 1,7-2,3 млн рублей. По габаритам эта машина чуть компактнее Haval H9, габариты составляют 4865 х 2000 х 1910 мм, а вот колесная база немного больше — 2875 мм. Вариантов силовой установки сразу два – электро и гибрид, а позже обещают добавить и чисто бензиновую версию с 2.0 турбо на 254 л.с.

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Подзаряжаемый последовательно-параллельный гибрид представлен в двух версиях. Первая – переднеприводная с бензиновым турбо 1.5 (143 л.с.), электродвижком мощностью 272 л.с. и батареей на 50,4 кВт·ч. Вторая – то же самое, но на заднюю ось добавляют точно такой же турбомотор, а также заводят имитацию блокировки заднего диффа и режим краба.

И есть чистая «электричка:»: 800-вольтовая архитектура, задний привод, 309 л.с., батарея 81,9 кВт·ч, дальнобойность 625 км. У этой версии есть милая деталь, которой нет у других: небольшой багажный отсек под капотом...

Пока Beijing Xingtan 5X запущен в предпродажу только на китайском рынке, но ожидается, что модель появится – по всей вероятности, под иным именем – и на внешних рынках... Как думаете, сколько у нас будет стоить?

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