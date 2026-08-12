Представлен мощный внедорожник с внешностью Land Rover Defender

Минпром КНР раскрыл подробные данные о новом внедорожнике Xingtan 5X

В документации китайского минпрома раскрыты дизайн и характеристики нового Xingtan 5X – машина получилась брутальной, с оглядкой на Land Rover Defender.

Внешность построена вокруг пластикового обвеса: защита на арках и порогах, черные глянцевые рамки окон.

Кофр с запаской закреплен на распашной пятой двери, а ручки дверей – не электрифицированные, а обычные, механические.

Светодиодная оптика выполнена в ретростилистике, бамперы нарочито массивные, а двери – широкие и тяжелые.

Xingtan 5X

Габариты новинки достигают 5000 мм в длину (с учетом заднего бокса), 2000 мм в ширину и 1910 мм в высоту. Колесная база составляет 2875 мм, а снаряженная масса варьируется от 1765 до 2355 кг – диапазон объясняется выбором силовой установки. Таких вариантов, к слову, три.

Бензиновый двигатель выдает 254 л.с. Гибридный силовой агрегат строится вокруг 143-сильного ДВС и электромоторов, вместе дающих 544 л.с. Электрическая версия довольствуется одним мотором на 309 л.с. Характеристики батареи и точный запас хода в документах не приводятся.

Клиренс равен 200 мм – позволяет выезжать на легкое бездорожье. Правда, по задумке, позиционироваться автомобиль будет в первую очередь как городской.

Xingtan 5X

Ожидается, что Xingtan 5X оборудуют комплексом автономного управления от Huawei. Однако, судя по фотографиям, лидара на машине нет.

Эксперты оценивают появление модели на рынке КНР до конца 2026 года. В число ее главных конкурентов прочат соразмерные вседорожники Jetour.

О другом китайском внедорожнике, Haval Raptor, «За рулем» уже уже рассказывал.

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