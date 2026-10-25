Продать автомобиль быстро и выгодно: как правильно «упаковать» объявление

Ольга Борисова: при продаже авто можно указать мелкие недостатки для повышения доверия

Быстро продать машину и при этом не потерять в деньгах – возможно, если правильно «упаковать» объявление.

Эксперты рассказали, как оценить авто по актуальным объявлениям, какие факторы сильнее всего снижают стоимость, какие формулировки привлекают звонки, стоит ли указывать торг и как выбрать правильное время для продажи.

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Константин Лучников, юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис»:

– Честное объявление продает быстрее обещания «идеального состояния», которое не выдержит проверки. Сравните цены машин того же года, комплектации и пробега в вашем регионе. Снимите кузов со всех сторон, салон, приборную панель и известные дефекты при дневном свете. Укажите историю обслуживания только там, где ее подтверждают документы.

Перед встречей подготовьте ПТС или выписку из электронного ПТС, СТС, договоры и чеки. Проверьте ограничения на регистрацию и залог, чтобы узнать о проблеме раньше покупателя. В договоре точно запишите цену и способ расчета; сохраните экземпляр и подтверждение получения денег. Передачу ключей зафиксируйте актом. При владении меньше трех лет проверьте обязанность подать 3-НДФЛ.

Никита Малов, основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод»:

– Цену сегодня стоит ставить с поправкой на то, что покупателей стало меньше. По запросам в Яндексе за январь-сентябрь «продать машину» искали столько же, сколько годом раньше, а «купить б/у авто» на 9% реже. Продающих в поиске на каждого покупателя стало больше, поэтому ориентир я бы брал по объявлениям не старше двух недель: машина, которая месяц не находит покупателя, обычно дороже рынка.

Время продажи решает не меньше цены. Чаще всего подержанную машину в этом году искали в апреле и в сентябре: в сентябре на 20% чаще, чем в июне. Если продажу можно отложить, я бы выставлял машину к апрелю.

Покупатель не верит на слово, он верит тому, что может перепроверить, поэтому в объявлении следует точно указывать VIN- номер, число владельцев, историю обслуживания с датами и пробегом. Торг указывать стоит, но нижнюю цену лучше решить до первого звонка.

Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ:

– Чтобы верно определить цену, отбираем 10 объявлений по нашей модели с похожим пробегом и комплектацией. Отсортировываем объявления по дате. Делим на 2 категории (новые и долго весящие). Изучаем цены в них, а также комплектацию и состояние выставленных машин. Если наш вариант отличается, то вносим коррективы.

Учитываем, что наиболее сильно цена снижается при наличии юрограничений (например, если выписан дубликат ПТС или авто в залоге), наличии ДТП, кузовного ремонта, неисправностей отдельных узлов, срочности продажи.

Для повышения доверия и привлечения покупателей следует использовать ряд приемов, например, указать несколько недостатков. Например, написать в объявлении «имеется скол на стекле, помят бампер, не работает стеклоподъемник», цена указана с учетом неисправностей. Или можно детализировать «приобретена в салоне, ПТС оригинал, проходит обслуживание после каждых 20 тыс. км».

Вопрос о торге продумываем заранее. В случае его наличия немного увеличиваем цену, чтобы был маневр для скидки. Если скидка не планируется, тогда в объявлении указываем «цена без торга или окончательная цена».

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