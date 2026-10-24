Бензиновых Subaru скоро не будет: компания отказывается от легендарных моторов

Subaru официально подтвердила, что прекращает продажи автомобилей с ДВС в Европе

Европейская линейка Subaru постепенно избавится от двигателей внутреннего сгорания – компания официально это подтвердила. Почти шесть десятилетий оппозитные моторы считались визитной карточкой марки, и вот их история подходит к концу, по крайней мере, в Европе.

Прощаться будут по очереди. Первым уйдет Outback – тот самый, с 2,5-литровым атмосферным оппозитником на 169 л.с. Случится это, как ожидается, в конце 2026-го либо в течение 2027 года.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Дальше настанет черед трех моделей с мягкогибридной установкой на базе 2,0-литрового оппозита мощностью 136 л.с. Речь про Impreza, Crosstrek и Forester: все три прекратят продажи в Европе на протяжении 2027 года.

С 2028-го на европейском рынке останутся, по сути, только электромобили – Solterra, Uncharted и электрический Outback (E-Outback). Каждая из этих машин создана вместе с Toyota и построена на ее платформах.

Что подталкивает марку к такому шагу? Европейские нормы по средним выбросам CO₂ по модельному ряду с каждым годом становятся жестче. Сертификация обновленных ДВС обходится слишком дорого, так что производителю проще просто снять такие версии с продажи.

Оппозитник, между прочим, был частью самой сути бренда. Первый автомобиль с таким мотором – Subaru 1000 – показали в 1966 году, а всего за десятилетия компания выпустила больше 16 миллионов этих двигателей.

О том, почему машины разных марок постепенно становятся всё более похожими, «За рулем» разбирался.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!