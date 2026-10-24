Bugatti восстановила самый дорогой в истории Veyron с необычным кузовом

Bugatti Veyron с полированным кузовом из алюминия прошел La Maison Pur Sang

В Мольсхайме поставили точку в истории единственного Veyron Grand Sport Vitesse, чей кузов сделан из полированного алюминия. Машина с номером шасси 8.100 вернулась на завод больше чем через десять лет после постройки – здесь она прошла фирменную программу La Maison Pur Sang, куда входят сертификация подлинности, восстановление и перенастройка. Теперь суперкар находится на Лазурном Берегу, у нового владельца.

Заказ на такую машину оформили в 2014 году. Покупателем стал коллекционер, у которого к тому моменту уже были единственный Veyron Bleu Centenaire и все шесть Grand Sport Vitesse из серии Legends. Образцом для него послужил Veyron 16.4 Pur Sang, выпущенный тиражом пять экземпляров: у той машины центральная часть кузова карбоновая, а боковины – полированный алюминий. Правда, детали там были сварными, а передний бампер лишь красили «под металл». Новый заказчик хотел другого – чтобы панели фрезеровали из цельных заготовок, без швов вообще. По данным немецкого дилера Mechatronik, клиент пригрозил отказаться от остальных заказов, если марка не возьмется за проект. В результате, как сообщает Bugatti, в Мольсхайм пришлось привезти алюминиевые блоки массой до 20 тонн.

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Прежде чем начать работу в цеху, дизайнеры Bugatti долго разбирались, как пропорции и поверхности кузова будут играть со светом. Среди тех, кто занимался машиной, были заводские дизайнеры Ахим Аншайдт и Лоран Шевалле. Потом проект перешел в ателье Bugatti, а каждый этап постройки фиксировали документально. Полированный металл снаружи контрастирует с салоном: красная кожа оттенка Carmine Red, открытый карбон и тот же полированный алюминий. Автомобиль закончили в 2015 году, а итоговый счет оказался более чем вдвое выше и без того внушительной цены Grand Sport Vitesse – так машина стала самым дорогим Veyron в истории.

Под алюминиевыми панелями стоит 8,0-литровый W16 с четырьмя турбокомпрессорами: 1200 л.с. и 1500 Нм. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 2,6 с. Еще в 2013 году Grand Sport Vitesse поставил рекорд скорости для серийных открытых машин – 408,84 км/ч на полигоне Volkswagen в Эра-Лессине. Всего с 2005 по 2015 год собрали 450 Veyron, и лишь 92 из них были в версии Grand Sport Vitesse.

В рамках La Maison Pur Sang шасси 8.100 прошло полную сертификацию, аккуратное восстановление и перенастройку. Главная цель – вернуть автомобилю первоначальный облик, поэтому с него сняли элементы персонализации, появившиеся позже. Эксперт Bugatti по наследию и сертификации Луиджи Галли подчеркнул, что этот Veyron занимает особое место в истории марки. По его словам, задача программы – сопровождать коллекционеров на каждом этапе владения, а такие проекты напоминают, что самые исключительные Bugatti – это гораздо больше, чем автомобили.

Кстати, саму программу La Maison Pur Sang запустили на парижской выставке Rétromobile в 2020 году. Работает она только в Мольсхайме и занимается подтверждением подлинности, реставрацией и перенастройкой машин марки всех эпох.

Имя нового владельца Bugatti не раскрывает. Хотя ранее западные СМИ писали, что покупку совершил двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо: в соцсетях появилось видео, где испанец уезжает на этом Veyron от дилерского центра Bugatti в Монако. Весной гонщик уже получил единственный в своем роде Pagani Zonda Diamante Verde. Об этом сообщает «Рамблер».

О том, почему машины разных марок постепенно становятся всё больше похожи друг на друга, «За рулем» уже рассказывал.

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