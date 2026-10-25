Покупатель этого юбилейного Кадиллака сможет выбрать собственный VIN-номер

Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series: тираж 252 экземпляра

Всего 252 автомобиля – столько Cadillac выпустит в честь своего 125-летия. Речь о специальной версии флагманского внедорожника Escalade-V, которая открывает новую серию Collector Series. Модель получила обозначение 125th Anniversary Collector Series и относится к 2027 модельному году.

Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series

Под капотом стоит наддувный V8 на 682 л.с. и 884 Нм. Кованые 24-дюймовые диски, карбоновые элементы, синие тормозные суппорты, затемненные шильдики – все это входит в оснащение. Даже проекционные фонари в зеркалах проецируют рисунок V8.

Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series

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Внутри – двухцветная гамма: черный и Sheer Gray. Синий Santorini Blue, который перекликается с гоночным V-Series R, присутствует в ремнях и прострочке. Плюс эксклюзивные шильдики, коврики и брелок ключа в синем цвете.

Покупателям предложат два цвета кузова – белый и черный. Однако ключевая особенность в другом: клиент сам выбирает VIN-номер, который нанесут на кузов, и порядковый номер машины. Это делает каждый экземпляр по-настоящему индивидуальным.

Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series

Стартовая рекомендованная цена в США – $239 тыс. Но, как уточняет Cadillac, финальную цену определяет дилер. При тираже в 252 экземпляра она вполне может вырасти.

О других редких автомобилях, которые становятся коллекционными лотами, «За рулем» уже рассказывал.

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