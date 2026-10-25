Машины из Белоруссии — как идут продажи в РФ?

Белорусская марка Belgee реализовала в России 150 000 своих автомобилей

Завод «Белджи», являющийся совместным китайско-белорусским предприятием по выпуску Geely под локальным брендом Belgee, реализовал в РФ 150 тысяч машин.

Основной рынок сбыта предприятия – именно Россия. По данным «Автостата», в 2023-2024 годах у нас было продано 35 805 автомобилей Belgee, а только за 2025-й – почти вдвое больше, 68 064 машины. В этом году темп несколько ниже, но к концу октября россияне купили более 47 тысяч авто, что в сумме как раз дает отметку в 150 тысяч автомобилей, реализованных в РФ.

Belgee X70 – второй по популярности после более доступного X50

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Напомним, у нас продаются четыре модели: компактные кроссоверы Belgee X50 и X50+ (две вариации Geely Coolray), среднеразмерный X70 (локализованный Atlas Pro) и седан X50, белорусская версия Geely Emgrand. Все модели адаптированы к локальным климатическим условиям. В 2026 году они удостоились нескольких престижных наград.

Ранее «За рулем» рассказал, что в 2027 году «Белджи» запустит еще один бренд.