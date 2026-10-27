Надежного семейного «японца» привезли в Россию с очень приятной ценой

Mitsubishi Xpander и Xpander Cross предлагаются в РФ с ценами от 2,4 млн рублей

К семиместным автомобилям, доступным в России по параллельному импорту, добавился Mitsubishi Xpander. Вместе с более «внедорожной» версией Xpander Cross его поставляют из ОАЭ. Минимальная цена – 2,4 млн рублей.

Ориентир в 2 420 000 рублей относится к новому Xpander 2024 года, которого предлагают привезти во Владивосток «под ключ». Конечная сумма не фиксирована: курс валют, комплектация, логистика, утильсбор и другие расходы способны ее изменить.

Mitsubishi Xpander

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В Новосибирске машину принимают в заказ за 2 565 000 рублей, в Александрове Владимирской области – за 2 583 000, в Благовещенске – за 2 600 000 рублей.

Xpander Cross в Новосибирске оценили в 2 730 000 рублей. От обычной модели кросс-версия отличается просветом 225 мм против 205 мм, рейлингами на крыше, защитным пластиковым обвесом по кругу, широкими арками, молдингами на дверях и шинами с более высоким профилем.

Mitsubishi Xpander Cross

В Перми за новый кроссвэн просят 2 820 000 рублей, в Краснодаре – 2 850 000. В Нижнем Новгороде крупный дилер, которому приходится платить коммерческий утильсбор, продает такую машину из наличия за 3 699 000 рублей. Обычный Xpander в Сочи, для сравнения, стоит 3 500 000 рублей.

Семиместные китайские кроссоверы оказываются дороже. Geely Okavango даже в базовой комплектации стоит от 3 864 990 рублей, а Jetour X90 Plus 2026 года в трехрядной версии без скидок обойдется в 4 199 000 рублей.

Из наличия Xpander и Xpander Cross предлагают в топовой комплектации Highline. Среди ее опций – кожаный мультифункциональный руль, LED-оптика, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, круговой обзор с датчиками парковки, USB-C для гаджетов, климат-контроль, датчик дождя, обогрев заднего стекла, электростеклоподъемники всех дверей и 16-дюймовые литые диски.

Интерьер Mitsubishi Xpander Cross

Моторная гамма у обеих версий одинаковая: 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 105 лошадиных сил. В паре с ним работает классический четырехступенчатый автомат.

Надежность – еще один козырь модели. Xpander любят азиатские таксисты, а в Индонезии он однажды возглавил рейтинг самых надежных автомобилей по версии местного подразделения J. D. Power. По количеству проблем на 100 машин он опередил Suzuki Ertiga и Toyota Avanza.

О том, как китайские кроссоверы закрепляются в России, «За рулем» уже уже рассказывал.

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